Rockets : Ime Udoka est-il toujours l’homme de la situation ?

Défaits par les Lakers la nuit dernière et éliminés 4-2, les Rockets sont tombés dès le premier tour des Playoffs alors qu’ils avaient théoriquement des ambitions de titre. Difficile donc de ne pas parler d’échec, et de ne pas s’interroger sur l’avenir du coach Ime Udoka.

Oui, Ime Udoka a des circonstances atténuantes : Kevin Durant n’a pu jouer qu’un seul match dans la série face aux Lakers, le meneur vétéran Fred VanVleet a manqué toute la saison, et le précieux Steven Adams a rejoint l’infirmerie en janvier dernier pour ne plus en sortir.

Trois piliers de l’équipe ont ainsi manqué au coach de Houston au moment le plus important de la saison. Néanmoins, lorsqu’on sait que les Lakers ont eux dû faire sans Luka Doncic et Austin Reaves (pendant quatre matchs pour AR), ces circonstances atténuantes ne peuvent pas servir d’excuses.

Les Rockets auraient pu, peut-être dû, battre Los Angeles. Mais Ime Udoka et ses hommes ont montré beaucoup trop de limites offensives pour espérer gagner une série de Playoffs, surtout avec LeBron James en face.

Si vous êtes le management des Rockets, vous gardez Ime Udoka en tant que coach ? 🤔

Ok il a su construire quelque chose de solide aux Rockets depuis 2023, mais il a surtout montré de très grosses limites (offensives avant tout) sur la série face aux Lakers.

On peut… pic.twitter.com/9phEf7Pglp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Quand Ime Udoka est arrivé aux Rockets en 2023, Houston avait besoin d’un coach comme lui : avec de la poigne, une vraie rigueur défensive et collective, qui n’hésite pas à être dur avec les jeunots pour leur montrer le droit chemin. On rappelle que la franchise texane restait sur trois saisons consécutives sous les 22 victoires après le départ de James Harden, et représentait l’une des plus grosses punchlines de la NBA.

Cette mission, qui était de redorer le blason des Rockets en refaisant de Houston une équipe respectable, Udoka l’a parfaitement remplie. 41 victoires la première année, 52 la seconde, avec un retour en Playoffs en prime. De quoi être finaliste dans la Course au Coach de l’Année en NBA.

Mais aujourd’hui, la situation a changé, et il suffit de rappeler les propos du manager des Rockets l’été dernier pour s’en rendre compte.

« Nous ne sommes plus une équipe en développement. Notre objectif est clairement de remporter un titre. » – Rafael Stone

De quoi naturellement se poser la question suivante : Ime Udoka est-il toujours l’homme de la situation ?

Sans Fred VanVleet, l’attaque des Rockets n’a jamais vraiment trouvé la stabilité et la fluidité qu’elle recherchait lors de la saison régulière, surtout dans les fins de match où Houston a trouvé de nombreux moyens pour perdre. Sans Kevin Durant en Playoffs, cette même attaque a carrément explosé en plein vol. Le choke du Game 3 face aux Lakers a tristement symbolisé tout cela. Mais alors qu’Udoka n’avait pas hésité à tacler ses joueurs, c’était surtout le signe d’une équipe fébrile qui peut dérailler à tout moment, par manque de repères offensifs. Et ça c’est forcément de la responsabilité du coach.

Manque d’ajustements, lineups incompréhensibles, mauvaise utilisation des joueurs… voici autant de points qui ont été reprochés à Udoka ces dernières semaines :

« J’ai trouvé que la prestation d’Ime Udoka en tant qu’entraîneur lors du deuxième match (face aux Lakers) frôlait la folie. J’ai rien compris à ce que les Rockets voulaient faire en attaque. Reed Sheppard, Kevin Durant et Alperen Sengun n’ont joué que quatre minutes ensemble pendant tout le match, alors que ce trio est leur unique base pour avoir une attaque correcte. C’est un niveau d’autosabotage que je n’avais pas vu depuis longtemps. » – Zach Lowe (The Ringer)

Les blessures et la gueule de l’effectif (manque cruel de shooting/spacing/organisateur de jeu) n’ont évidemment pas aidé Ime Udoka, mais la performance offensive de Houston était tellement pauvre face aux Lakers qu’on ne peut que remettre en question la légitimité du coach.

Udoka fait-il partie de cette classe d’entraîneurs qui sont excellents pour développer une jeune équipe, mais qui manquent de sens tactique pour tirer le meilleur de leur groupe sur la grande scène des Playoffs ?

Cette question doit forcément traverser l’esprit des dirigeants des Rockets aujourd’hui. Cela ne veut pas dire qu’Udoka se fera automatiquement virer durant l’intersaison, car d’autres paramètres doivent être pris en compte avant de prendre une décision aussi radicale : avec les retours de KD, FVV et Adams l’an prochain, on aura une vision plus juste du niveau réel de l’attaque des Rockets sous Udoka. Et avec une année d’expérience en plus pour les jeunes, l’équipe a une marge pour continuer à grandir (sauf gros trade à venir). Enfin, Houston peut aussi faire appel à un vrai assistant offensif pour aider Ime à maximiser le potentiel offensif du groupe.

Tout ça pour dire qu’il y a plusieurs étapes avant de jeter Udoka par-dessus bord. Au vu des travaux réalisés depuis son arrivée, Ime a sans doute gagné le droit à une nouvelle chance, lui qui a été prolongé pour six ans avant la saison 2025-26.

Mais attention, il vient clairement de griller un joker…

Je sais pas ce qui va se passer à Houston cet été, mais ça va forcément bouger d’une manière ou d’une autre…

Peu importe les circonstances, tu perds dès le premier tour et t’as pas réussi à faire mieux que l’an passé alors que tu visais très haut avec l’arrivée de KD.

Qui… pic.twitter.com/gEWTfY1Hld

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

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