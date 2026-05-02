Menés de 24 pions, quasi enterrés, les Pistons ont regardé le Magic s’auto-détruire en direct pour signer une remontée HISTORIQUE. Pendant que Cade Cunningham jouait au patron, Orlando a livré une deuxième mi-temps absolument immonde, un choke XXL en 4K. Detroit ressort de nulle part et arrache un Game 7 à la maison, tandis que le Magic vient peut-être de perdre bien plus qu’un match…

LES PISTONS SONT MIRACULÉS ! 😱

Ils étaient menés de 24 points au début du troisième quart-temps, mais ont haussé le curseur défensif en 2e mi-temps tout en profitant d’un Magic historiquement affreux… 😭

Cade Cunningham en patron avec 32 points.

Ça sent bon la qualif ! 🙌 pic.twitter.com/RApyWtLnGq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Le film du match

Début de match serré, avec du beau jeu de chaque côté. Tobias Harris semble alors parti pour un très gros match de lieutenant, dans la continuité de sa série, tandis que Jalen Duren ne s’est toujours pas décidé à vraiment jouer au basket sur cette série… fin du premier quart-temps : 26-25 pour Detroit.

Mais dès le deuxième quart-temps, le Magic explose tout et prend jusqu’à 22 points d’avance grâce à une énorme adresse extérieure, une agressivité offensive ET défensive, et un Paolo Banchero sérieux, bien entouré par tous ses facteurs X en l’absence de Franz Wagner (dont un excellent Desmond Bane avec 15 points à 3/4 à trois points à la pause). Orlando termine finalement la première mi-temps sur le score de 60 à 38 (35-12 pour le Magic sur le quart-temps… ça pique !).

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Cette séquence à 3-points du Magic, ça tombe de PAR-TOUT ! 🎯 pic.twitter.com/5CXUML2zJj

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Detroit entame le troisième quart par un run de 16-4 profitant des pertes de balle et de la maladresse du Magic (5 turnovers et 1/8 au shoot sur le run). Aidés aussi par une grosse présence au rebond offensif, les hommes de JB Bickerstaff reprennent espoir et finissent le troisième quart sous la barre des dix points de retard : 71-62.

Et ce qui devait arriver… arriva !

Quel quatrième quart historique ces deux équipes nous ont offert… mais pas forcément pour les bonnes raisons ! Avec 23 tirs manqués de suite à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième, le Magic a tout gâché et a offert une leçon de choke monumental, XXL, en HD, à la télé… 8 points à 1/20 et 0/10 de loin dans le dernier quart-temps, du grand art !

Après avoir vu les Pistons revenir petit à petit, les hommes de Jamahl Mosley ont donc laissé passer Detroit devant (74-72 à 7 minutes du terme) avant de perdre complètement pied (27 de leur 28 derniers shoots manqués). On a rarement vu tel scénario, dans une telle situation…

Orlando a pris un énorme coup sur la tête et bon courage pour se relever de ça. Score final : 93-79 (le score de la deuxième mi-temps : 55-19…). Messieurs, dames, nous venons de retrouver le Magic de fin de saison régulière… mais en plus nul encore. Bonne journée à vous !

Les chiffres ahurissants du match

Dinguerie n°1 : voici la deuxième mi-temps du Magic… pas plus, pas moins !

La deuxième mi-temps historiquement nulle du Magic en chiffres :

🔹 19 points marqués (plus petit total de l’histoire des Playoffs)

🔹 4-37 au tir

🔹 23 shoots manqués de suite (record)

🔹 45 minutes (de temps réel) entre deux paniers marqués

UNE ABOMINATION !!! 🤮 pic.twitter.com/QRG5acjP0m

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Dinguerie n°2 : les Pistons ont réalisé le plus grand comeback de l’histoire pour une équipe en déplacement, dos au mur, depuis la saison 1996-97, en effaçant un déficit de 24 points en deuxième mi-temps !!!

Chaque stat est dingue ! 😭 https://t.co/AXb9Ekt7FW

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Le highlight du match

La seule chose à retenir du match d’Orlando. Il est parti de si loin ce fou…

Ce contre de Jamal Cain etait tellement violent qu’il s’est fait mal !

(Ça a l’air d’aller désormais)pic.twitter.com/uL8ohreztA

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Le Magic défie toutes les lois de la physique et du basket… on ne sait décidément vraiment plus à quoi s’attendre avec eux ! Malheureusement, on a une petite idée de l’issue du Game 7 après ce coup de massue… quoique, ils pourraient encore nous surprendre. Bref, match cataclysmique, moment historique, un paradoxe magnifique… et c’est pour ça qu’on aime ce sport : rien n’est jamais joué et tout est possible !