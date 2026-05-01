Rudy Gobert, la série d’une vie

Au-delà du résultat, la série entre les Wolves et les Nuggets restera comme un tournant pour un joueur en particulier : Rudy Gobert. C’est probablement l’une des démonstrations les plus abouties de sa carrière en Playoffs… et pas face à n’importe qui !

Le résumé du Game 6 décisif face aux Nuggets

Dans une opposition avec Nikola Jokic où il était scruté, critiqué, parfois moqué à cause des démons du passé et souvent réduit à un rôle anecdotique, Rudy Gobert a rappelé pourquoi il fait partie des meilleurs défenseurs de l’histoire et a délivré une série digne des plus grands… face à un triple MVP. Présent dans la peinture, dissuasif sur chaque drive, solide dans les aides, il a totalement changé la lecture offensive de Denver et a fait visiter sa poche au Joker !

Rudy Gobert said: « NO! » 🚫@Timberwolves lead by 7 at the break!

Minnesota seeking their third straight West Semis berth. pic.twitter.com/SdHRbkBkY3

— NBA (@NBA) May 1, 2026

Sur cette série, il a élevé son niveau d’activité défensive et a tourné a des moyennes de 10 rebonds, 1 contre, 1,5 interception. Mais c’est surtout dans l’impact visuel qu’il a été monstrueux. Quand on voit les moyennes au tir de Jokic (42% au tir, 19% à trois points), on comprend mieux le boulot de Rudy !

Face à un joueur comme le Joker, considéré comme l’un des attaquants les plus complets de la planète, le défi était immense. Et pourtant, Gobert a réussi ce que peu de joueurs peuvent revendiquer : forcer Jokic à s’adapter, à sortir de son confort habituel.

C’est probablement la plus grande série de la carrière de Rudy Gobert.

Phénoménal en défense.

Impliqué en attaque.

Leader dans l’adversité.

Dès le Game 1 il a donné le ton face à Jokic, il a rien lâché et il sort vainqueur de la série.

CHAPEAU RUDY, CHAPEAU !! 👏👏👏 pic.twitter.com/41pjaFSHjw

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C’est là que la performance prend une autre dimension. Parce que défendre Jokic, ce n’est pas juste contester des tirs ou protéger le cercle. C’est lire son jeu, survivre à ses passes, tenir physiquement sur la durée, et éviter qu’il dicte totalement le rythme. Sur plusieurs séquences de la série, Gobert a réussi à casser cette fluidité, obligeant Denver à chercher d’autres solutions.

Cette perf’ valide aussi une idée parfois débattue : Gobert reste un défenseur élite en Playoffs, capable d’avoir un impact direct sur une série face à un candidat au titre, capable d’être impliqué en attaque et sur le parquet en fin de match.

Pardon mais ce caviar de RUDY ALLÔ pic.twitter.com/gvlpKB9jQz

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Alors oui, tout n’est pas parfait et Nikola Jokic a quand même trouvé des solutions par moments. Mais s’arrêter à ça, ce serait manquer l’essentiel : cette série n’est pas juste une bonne performance de Rudy Gobert… c’est la série de sa vie !

Dans le contexte le plus exigeant, face au meilleur pivot offensif du monde, sous le regard de tous ceux qui doutaient encore de son impact en Playoffs, Gobert a répondu avec autorité. Match après match, possession après possession, il a imposé sa présence, son timing, son intelligence défensive et a sûrement fermer pas mal de bouches.

C’est un vrai statement de la part d’un joueur capable d’être un facteur décisif au plus haut niveau, dans une série qui compte, contre un prétendant au titre… et c’est le moment de briller pour Big Rudy !