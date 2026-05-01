Très grosse déception ces Nuggets sur ce premier tour de Playoffs et une élimination logique par des Wolves qui les ont dominés dans tous les domaines malgré l’absence d’Anthony Edwards pour les deux derniers matchs de la série. Remise en question nécessaire à Denver où personne n’est exempt de reproche. Mais par où commencer ? Allez, on en parle !

Une bien belle chaîne YouTube !