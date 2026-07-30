WNBA : Janelle Salaün bat le record de 3 points en sortie de banc sur une saison !

On savait Janelle Salaün en feu depuis le début de la saison. Désormais, c’est officiel : la Française est entrée dans les livres d’histoire. Avec son 69e tir à trois points de la saison, cette nuit face à Phoenix, elle détient désormais le record WNBA all-time du nombre de paniers primés inscrits par une joueuse sortie du banc sur une même saison… rien que ça.

Même dans une défaite frustrante des Valkyries face au Mercury (91-89), Janelle Salaün a trouvé le moyen de faire parler la poudre. Treize points, deux banderilles derrière l’arc… et surtout ce 69e trois-points qui lui permet de s’emparer seule d’un record qui tenait depuis près de vingt ans !

JANELLE SALAÜN THE SHOOTER YOU ARE

With her 69th three of the season, Ja sets the all-time @WNBA record for threes by a reserve player in a season 😤 pic.twitter.com/yXc0hkyF7c

— Golden State Valkyries (@valkyries) July 30, 2026

Cette récompense n’a rien d’un hasard. Arrivée en WNBA avec l’étiquette d’une joueuse capable d’apporter des deux côtés du terrain, Janelle s’est surtout transformée en véritable sniper. Elle est devenue l’une des options offensives les plus fiables des Valkyries, une véritable arme en sortie de banc, au point de faire exploser un record historique de la ligue.

La saison est loin d’être terminée, et c’est peut-être le plus inquiétant (ou encourageant… tout dépend de quel côté du terrain on se place). Le compteur est désormais bloqué à 69… mais Janelle Salaün a encore de la marge pour repousser cette marque encore plus loin. Et à ce rythme-là, on risque de reparler d’elle encore un petit moment.