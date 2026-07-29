Bennedict Mathurin sur les tablettes des Bulls et des Pelicans

Les Los Angeles Clippers et Bennedict Mathurin, agent-libre restreint, n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un nouveau contrat. Une situation qui pourrait profiter aux Chicago Bulls ou aux New Orleans Pelicans.

Les Los Angeles Clippers changent de direction. Après avoir transféré Kawhi Leonard (sauf surprise de l’enquête), le projet se tourne autour du duo Keaton Wagler – Darius Garland. Et si Bennedict Mathurin a réalisé une très bonne deuxième partie de saison chez eux (plus de 17 points de moyenne), le conserver sur le banc ne semble pas être une priorité.

Selon Marc Stein, les New Orleans Pelicans et les Chicago Bulls se sont positionnés. Deux franchises qui ont encore un spot libre dans leur roster.

The Bulls and Pelicans have emerged as potential suitors for Bennedict Mathurin, per @TheSteinLine pic.twitter.com/MKleWb4b50

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 29, 2026

L’équipe de Zion Williamson n’a pas du tout bougé cet été et est dans une situation financière pas évidente, à 10 millions du Premier Apron. Il faudrait probablement récupérer Bennedict Mathurin via un trade et au vu de tous les arrières/ailiers de l’effectif, l’ancien des Pacers sortirait probablement du banc de touche.

Une situation similaire aux Chicago Bulls où Norman Powell et Matas Buzelis seront, sauf surprise, titulaires. Mais la franchise de l’Illinois a plus de place dans sa banque pour l’accueillir. Et si transfert il y a, des joueurs comme Zach Collins ou Issac Okoro pourraient être proposés. À 24 ans, le Canadien rentrerait parfaitement dans la timeline de l’équipe et pourrait même imaginer être le compagnon de Josh Giddey sur le back-court dans le futur. Une signature qui ferait sens.