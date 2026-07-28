Dave Joerger, premier assistant des Denver Nuggets

Dave Joerger continue son tour des bancs NBA. Après avoir été assistant des Sixers puis des Bucks ces dernières années, les spécialiste offensif change de conférence et rejoint le staff de David Adelman aux Denver Nuggets.

Après sa magnifique saison aux Sacramento Kings en 2018-19, au cours de laquelle De’Aaron Fox grandissait, Buddy Hield et Nemanja Bjelica étaient en feu tandis que Bogdan Bogdanovic était un des joueurs les plus clutchs de NBA, il semblait logique de penser que Dave Joerger resterait longtemps coach principal dans la Grande Ligue.

Pourtant, il ne l’a plus jamais été depuis. L’homme de 52 ans est devenu un spécialiste de l’attaque qui rejoint les bancs de NBA pour contribuer surtout sur cet aspect là. Selon Shams Charania, il est désormais l’assistant principal de David Adelman aux Denver Nuggets, son plus beau poste depuis un moment.

Dave Joerger nouvel assistant des Nuggets ! https://t.co/czI4SxRcVb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2026

Si l’information paraît assez peu importante sur le papier, cela pourrait ne pas être vrai sur le parquet. Voir Dave Joerger avec le plus grand génie offensif de sa génération en la personne de Nikola Jokic pourrait faire des étincelles. Rendez-vous la saison prochaine pour le découvrir.