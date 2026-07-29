WNBA : Olivia Miles, Caitlin Clark et A’Ja Wilson toujours dominatrices

Première nuit de WNBA post All-Star Game et les meilleures joueurs de la Ligue sont déjà de retour aux affaires. Olivia Miles et le Lynx sont intraitables tandis que Caitlin Clark, A’Ja Wilson ou encore Sabrina Ionescu dominent individuellement.

Les résultats de la nuit :

Mystics – Sun : 92-84

– Sun : 92-84 Lynx – Tempo : 100-93

– Tempo : 100-93 Storm – Fever : 95-105

: 95-105 Aces – Fire : 98-83

– Fire : 98-83 Sparks – Liberty : 109-113

Washington a assuré à domicile contre l’une des pires équipes de la Ligue. En première ligne, leur star Sonia Citron qui a été particulièrement efficace avec 22 points en seulement neuf tirs tentés. Sept victoires sur les 10 derniers matchs, la dynamique est bonne.

Mais pas autant que celle du Lynx. Minnesota sort les griffes et reste sur huit succès de rang, la meilleure série de toute la Ligue. Il faut dire qu’avec une Rookie comme Olivia Miles (24 points et 8 passes décisives), tout semble possible pour la meilleure franchise WNBA !

Huitième victoire consécutive pour le Minnesota Lynx.

24 points, 6 rebonds et 8 passes pour Olivia Miles, définitivement une rookie spéciale ! 🔥 pic.twitter.com/oWiPhZTSht

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2026

Indiana peut toujours compter sur Caitlin Clark pour se sortir des pièges. Contre les dernières du championnat, les coéquipières de Sophie Cunningham ont très bien commencé avant de se faire rejoindre petit à petit. Mais grâce à CC et ses 32 points à 9/14 au tir, elles sont parvenues à garder la tête.

Another stand out night for Caitlin Clark and Kelsey Mitchell 🙌

They not only combined for 60 PTS, but they also helped lock in the @IndianaFever‘s fourth-straight DUB:

Caitlin Clark: 32 PTS | 4 3PM | 4 REB | 7 AST

Kelsey Mitchell: 28 PTS | 4 3PM | 2 REB | 2 AST#WNBASeason30 pic.twitter.com/qWoIytwA0E

— WNBA (@WNBA) July 29, 2026

Tout le monde s’habitue à la régularité d’A’Ja Wilson. Elle n’en reste pas moins terriblement efficace. 28 points à 7/10 au tir et 13/14 aux lancers-francs, la raquette de Portland a souffert. Tant pis pour Carla Leite et son équipe qui voient les Playoffs s’envoler un poil.

A win for the home team ♠️

The @LVAces defeat the Fire, 98-83!

A’ja Wilson: 28 PTS | 14 REB | 4 AST | 2 STL

Jackie Young: 25 PTS | 2 3PM | 2 REB | 2 AST

Chelsea Gray: 17 PTS | 7 AST | 2 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/elYx6n1Za2

— WNBA (@WNBA) July 29, 2026

Enfin, dans une nuit sans surprise où toutes les favorites se sont imposées, le Liberty a fait de même à Los Angeles. 27 points pour Sabrina Ionescu, 13 pour Marine Fauthoux en sortie de banc. Une victoire bienvenue pour une équipe en manque de confiance ces derniers temps.