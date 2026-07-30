Josh Richardson (ex-Heat) annonce sa retraite à seulement 32 ans !

Josh Richardson a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle à seulement 32 ans. Après dix saisons dans la Grande Ligue, l’ancien du Heat quitte les parquets avec une carrière bien remplie…

Ce n’était pas forcément le scénario attendu pour Josh Richardson. Alors que beaucoup de joueurs tentent de gratter quelques saisons supplémentaires, l’ancien joueur du Heat, des Sixers ou encore des Spurs a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux.

« J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, c’est pourquoi je peux dire ça aujourd’hui sans aucun regret. Je suis reconnaissant d’avoir pu aimer ce sport, et qu’il m’ait rendu tout autant en retour. Rien n’a jamais été facile ou écrit à l’avance pour moi au cours de ma carrière. Du lycée à l’université, puis chez les professionnels, j’ai humblement travaillé comme un acharné chaque jour pour devenir la meilleure version de moi-même. À tous mes fans, mes entraîneurs et mes coéquipiers, j’espère avoir laissé une bonne impression et une image positive de moi. Avec amour,

JRICH (Oui, ceci est bien un message de retraite) »

Josh Richardson annonce sa retraite à 32 ans ! pic.twitter.com/T69hARPOIp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2026

Sélectionné au deuxième tour de la Draft 2015 par Miami, Richardson n’était pas annoncé comme une future star. Mais à force de travail, il a réussi à se faire une place dans la rotation NBA pendant une décennie. En 554 matchs de saison régulière, il a compilé 11 points, 3 rebonds et 2,5 passes de moyenne, tout en devenant une menace régulière derrière l’arc avec 37% de réussite à trois points.

Son meilleur exercice reste sa saison 2018-19 avec le Heat, terminée à 16,6 points de moyenne. Passé également par Philadelphie, Dallas, Boston, San Antonio et New Orleans, il tourne donc la page après une courte expérience en Espagne avec Saragosse début 2026.

Une carrière sans All-Star Game ni grandes récompenses individuelles, certes, mais avec un respect immense de ses pairs. Dwyane Wade, notamment, n’a pas manqué de lui rendre hommage : « Le plus cool. J’ai adoré aller au combat avec toi »… pas mal pour un joueur drafté au 40e choix qui devait simplement essayer de survivre dans la jungle NBA.