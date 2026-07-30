Alors que LeBron James s’apprête à écrire un nouveau (et sûrement dernier) chapitre de sa carrière à Philadelphie, son agent Rich Paul a relancé la question qui va désormais animer les débats autour de LeBron : jusqu’où le King compte-t-il aller ? Une chose est sûre, la retraite n’est visiblement pas pour tout de suite.

LeBron James a encore quelques pages à écrire. Après sa signature aux Sixers la semaine dernière, son avenir reste l’un des grands feuilletons de la NBA. Et il y en a un qui a compris depuis un moment que son business n’était pas près de s’écrouler : Rich Paul.

L’agent du King a laissé toutes les portes ouvertes quant à la fin de carrière de son client légendaire !

« Je pense que Philadelphie va lui redonner de l’énergie… Peut-être qu’on aura le droit à deux saisons. Peut-être qu’on en aura quatre »

Rich Paul estime que LeBron James va retrouver de l’énergie en jouant à Philadelphie :

« Peut-être qu’il jouera 2 saisons, peut-être 4. » pic.twitter.com/xtgI8Emd5p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2026

Une phrase simple, mais largement suffisante pour faire repartir la machine à spéculations.

Après plusieurs saisons sous pression permanente à Los Angeles, LeBron pourrait profiter d’un environnement différent à Philadelphie pour prolonger son aventure au plus haut niveau. Avec un rôle peut-être plus ciblé et un effectif ambitieux autour de lui, le King pourrait continuer à repousser les limites.

Et forcément, une fois qu’on a ça en tête, un objectif se dessine : les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Après avoir décroché l’or à Paris en 2024, disputer une dernière campagne olympique à domicile serait un scénario digne d’Hollywood. À 43 ans, LeBron pourrait alors tenter une ultime danse sous le maillot américain, devant son public, et partir sur un succès (ou pas) !

Reste évidemment la question éternelle : jusqu’où son corps acceptera-t-il de suivre ? Mais tant que LeBron James continue de produire et surtout de prendre du plaisir, impossible d’écarter cette possibilité. Les JO 2028 ? Le rêve est loin d’être fou.

Source texte : Dave McMenamin