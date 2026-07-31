WNBA : A’Ja Wilson brille face aux Françaises du Liberty

Trois matchs étaient au programme cette nuit en WNBA, avec plusieurs Françaises sur les parquets. Si aucune n’a connu la victoire, Pauline Astier a encore confirmé sa très belle saison, Marine Johannès a effectué son retour de blessure et Leïla Lacan a une nouvelle fois rempli la feuille de stats.

Les résultats de la nuit

Las Vegas Aces – New York Liberty : 104-99

– New York Liberty : Chicago Sky – Connecticut Sun : 94-88

– Connecticut Sun : Minnesota Lynx – Toronto Tempo : 104-72

Le choc de la soirée opposait les Aces au Liberty dans un remake de la dernière finale de la Commissioner’s Cup. Portées par une immense A’ja Wilson (33 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 contres) et une Jackie Young en feu (29 points, 9 passes), les joueuses de Las Vegas ont fini par faire craquer New York dans le money time.

A’ja Wilson turned Vegas UP tonight 🥵

In this @LVAces win, she matched Candace Parker for most 30-10-5 regular season games! With her 7th career 30+ PTS, 10+ REB, 5+ AST game, A’ja Wilson now ties Candace Parker for the most such games in WNBA regular season history.

Check out… pic.twitter.com/to7gtVwXo7

— WNBA (@WNBA) July 31, 2026

Malgré la défaite, les Françaises du Liberty ont répondu présent. Pauline Astier continue de s’imposer comme une pièce essentielle du cinq majeur avec 19 points à 8/12 au tir, tandis que Marine Fauthoux a ajouté 9 unités. La bonne nouvelle reste surtout le retour sur les parquets de Marine Johannès après sa blessure à la cheville. Malgré une ligne de stats vierge, l’arrière tricolore a tout de même pu jouer huit minutes.

À noter également que Breanna Stewart (26 points, 11 rebonds) est devenue la dixième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA en dépassant Candace Parker.

Pauline Astier tonight 🔥

• 19 points

• 4 assists

• 2 steals

• 8/12 FG

• 21 minutes played pic.twitter.com/t3L2DR2rqq

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.@Candace_Parker showing love to Stewie after she passed her on the WNBA all-time scoring list 🥹 pic.twitter.com/UsDtcKHnTg

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Du côté de Chicago, le Sky a signé un gros comeback après avoir compté jusqu’à 14 points de retard. Kamilla Cardoso a totalement renversé la rencontre avec 26 points, dont 18 dans le dernier quart-temps.

Malgré la quatrième défaite consécutive du Connecticut Sun, Leïla Lacan a encore livré une prestation très solide avec 12 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. La meneuse française poursuit sa belle deuxième saison en WNBA et dépasse les 500 points inscrits en carrière, même si son équipe reste bloquée à la dernière place de la Conférence Est.

Cinq cents! ✨

⁰During tonight’s game, Leïla Lacan surpassed 500 career points!#GetClose | #CTSun pic.twitter.com/8mYhc8KIXN

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Enfin, Minnesota n’a fait qu’une bouchée du Toronto Tempo (104-72) pour décrocher une neuvième victoire consécutive. Napheesa Collier, Olivia Miles et Courtney Williams ont inscrit 16 points chacune dans un succès collectif qui confirme plus que jamais le statut de favori des Lynx, leaders de la ligue avec un bilan de 24 victoires pour seulement 6 défaites.

Napheesa Collier, Courtney Williams and

Olivia Miles were big factors in the @minnesotalynx‘s ninth straight win‼️

They each logged 16 PTS to help their team get the dub on the road.

Napheesa Collier: 16 PTS | 5 REB | 2 AST | 2 BLKS | 2 3PM

Courtney Williams: 16 PTS | 5 AST… pic.twitter.com/9HjEf5usdp

— WNBA (@WNBA) July 31, 2026

La WNBA se poursuit dès ce week-end avec plusieurs affiches au programme, notamment un alléchant Chicago Sky – Las Vegas Aces et un déplacement du Liberty sur le parquet de Phoenix.