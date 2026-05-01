Les Nuggets éliminés dès le premier tour, c’est quoi la suite après ce fiasco ?

Favoris face aux Wolves après avoir terminé troisièmes de l’Ouest en saison régulière, les Nuggets sont tombés dès le premier tour des Playoffs contre une équipe décimée par les blessures. Des changements inévitables s’annoncent à Denver.

Perdre dès le premier tour des Playoffs avec l’avantage du terrain, c’est une chose. Perdre au premier tour quand on a des ambitions de titre, c’en est une autre. Et perdre au premier tour quand on est favoris, qu’on veut aller loin, et qu’en face il y a trois joueurs blessés dont la superstar de l’équipe, c’est carrément un fiasco.

Fiasco, il n’y a pas d’autre mot pour qualifier l’élimination des Nuggets ce matin. Et souvent, qui dit fiasco dit potentiels bouleversements à venir.

Je vois pas comment Denver peut sortir de cette série indemne en interne.

Murray a été immense cette saison, Jokic reste Jokic, mais derrière eux deux…?

Le coach peut pas rester, Gordon la santé, Braun et Cam Johnson les contrats, Watson tu prolonges…?

Été de fou à venir. pic.twitter.com/3WqoZLhCaR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

« On vient de perdre au premier tour, on est loin du titre. Si on était en Serbie, on se ferait tous virer. »

Les mots de Nikola Jokic après la défaite face à Minnesota cette nuit respirent l’impuissance et la frustration. La défense face aux Wolves a exposé les limites physiques et athlétiques de Denver, ainsi que le manque de soutien constant autour de Jokic et Murray (qui n’ont pas non plus été irréprochables, loin de là). Les blessures de Gordon et Watson ont évidemment fait mal, mais le mal – justement – semble plus profond. Malgré les absences, il n’y a aucune excuse à perdre contre des Wolves décimés quand on se veut être un vrai contender dans la Conférence Ouest.

Le Joker a sans surprise été interrogé sur l’avenir de son équipe mais aussi le sien à Denver. « Je veux être un Nugget pour toujours » a-t-il déclaré, lui qui est éligible à une énorme extension de contrat cet été et potentiellement agent libre en 2027. Concernant l’état actuel de la franchise, Jokic a préféré assumer la défaite plutôt que de chercher des excuses (Aaron Gordon et Peyton Watson étaient absents côté Denver), pointer du doigt le coach ou s’exprimer sur les décisions à venir du management.

Ces questions, néanmoins, sont sur toutes les lèvres quelques heures après l’élimination.

Le coach David Adelman doit-il laisser sa place ?

Aaron Gordon retrouvera-t-il un jour la santé ?

L’agent libre Peyton Watson est-il prolongé et si oui à combien ?

Tim Hardaway, Bruce Brown et Spencer Jones (fin de contrat) seront-ils conservés ?

Vous l’avez compris, derrière l’axe intouchable Nikola Jokic – Jamal Murray, il y a beaucoup d’interrogations. On rappelle aussi que Cam Johnson – récupéré l’an dernier en échange de Michael Porter Jr. – arrive en fin de contrat en 2027, que Jonas Valanciunas a une année partiellement garantie l’an prochain, et que Christian Braun a été prolongé jusqu’en 2031 pour 125 millions de dollars (ouch).

Des questions, des changements attendus, mais une flexibilité limitée

Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, la flexibilité des Nuggets pour améliorer l’effectif et faire des transactions est très limitée : Denver – avec 219 millions de dollars de masse salariale – est à l’heure de ces lignes au-dessus du premier apron et flirte avec le second (qui sera probablement dépassé si Watson est prolongé, avec en plus le salaire du rookie sélectionné à la prochaine draft), tout en n’ayant plus aucun pick de premier tour à transférer.

Cam Johnson est un contrat transférable mais pour récupérer quoi en échange ? Sa saison reste globalement décevante. Il y a plus de chances qu’il soit tradé pour permettre à la franchise de faire des économies en vue de prolonger Watson, l’une des révélations de l’année chez les Nuggets. Quant à Gordon, il semble trop important dans le succès de Denver pour que ces derniers envisagent de s’en séparer, et ses problèmes de blessure n’aideront toute façon pas les Nuggets à obtenir une contrepartie du même niveau. Christian Braun – lui – est quasiment intransférable mais pas pour les bonnes raisons : son long contrat associé à sa saison décevante refroidira n’importe quelle équipe.

Excepté une grosse progression en interne chez certains jeunes, comme Julian Strawther et DaRon Holmes, on voit mal quelles sont les vraies solutions pour rebondir durablement, et retrouver un statut qui correspond vraiment aux ambitions.

This is going to be an interesting offseason in Denver.

And this doesn’t include Peyton Watson, Spencer Jones and Tim Hardaway Jr. (who they likely can’t afford) pic.twitter.com/lWWcdeJ7tQ

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 1, 2026

Malgré un recrutement prometteur à l’intersaison 2025, les Nuggets n’ont toujours pas réussi à retrouver le dernier carré des Playoffs depuis le titre de 2023.

La franchise de Denver semble aujourd’hui plus que jamais dans une impasse : l’équipe n’est plus assez armée pour aller au bout, elle n’a plus de flexibilité pour véritablement s’améliorer, tandis que le Thunder et les Spurs creusent l’écart au sommet de l’Ouest.

La fenêtre de tir des Nuggets est-elle définitivement fermée ? La question mérite plus que jamais d’être posée.