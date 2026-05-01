Wolves – Nuggets (110-98) : Les Loups éliminent Denver !

No Anthony Edwards ? No Donte DiVincenzo ? No Ayo Dosunmu ? No problem pour les Wolves ! La franchise du Minnesota vient d’envoyer les Nuggets à Cancun en remportant ce Game 6 décisif devant son public. Les Loups se hissent au deuxième tour des Playoffs !

Qui aurait pu croire ça au vu de la liste des blessés affichée par Minneapolis. Anthony Edwards et Donte DiVincenzo out depuis le Game 4, Ayo Dosunmu annoncé absent à quelques heures de cette sixième manche face aux Nuggets. Denver semblait avoir une autoroute vers un Match 7 qui aurait lui même été assez simple au vu des absents de Minny, mais les Dieux du basket en ont décidé autrement !

🚨 C’EST OFFICIEL : MINNESOTA ÉLIMINE LES NUGGETS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !!!! 😱😱 pic.twitter.com/eRwuaPzLGq

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Car si en effet les Loups étaient privés d’une partie de leur meute, ils leur restaient un mâle alpha qui a dévoré tout ce qui bougeait ce soir : Jaden McDaniels. 32 points, 10 rebonds et 3 passes à 13 sur 25 au tir, le numéro 3 a envoyé du gros trashtalk toute la série, mais n’a cessé de l’assumer. Le voilà au sommet de son art au meilleur des moments !

Mais l’ailier est loin d’être le seul à féliciter chez les Wolves. Rudy Gobert nous a encore servi un gros double-double, 10 points, 13 rebonds et 8 passes, la Gob était même pas loin du triple-double en fait. Grosse mention aussi à Terrence Shannon Jr. qui a non seulement envoyé un énorme tomar sur la tête du Joker, mais a aussi plié le match avec un gros and-one signé de sa papatte gauche dans le money-time. 24 points pour l’arrière des Loups !

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De l’autre côté du spectre en revanche, ça tire bien la gueule. Denver était favori en début de série, favori après la perte d’Edwards et DiVincenzo pour Minny, favori avant ce Game 6 au vu des absences supplémentaires, mais les Nuggets ont toujours trouvé les moyens de décevoir.

La troupe de Jokic a fait un match de traînard tout du long sans jamais réussir à renverser la tendance. Jamal Murray a notamment été abominable sur ce Game 6 (4 sur 17 au tir) faisant monter une frustration collective qui s’est exprimée au travers du coup de sang de Nikola Jokic avec Jaylen Clark. Vraiment pas un visage de prétendant au titre que nous ont montré les Nuggets sur cette série.

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Titre dans tous les cas il n’y aura pas pour Denver puisque ce sont bien les Wolves qui se dirigent vers le second tour après avoir remporté cette série 4-2. Ils y affronteront les Spurs d’un certain Victor Wembanyama. Entre lui et Rudy, les raquettes vont paraître bien tricolores. Rendez-vous lundi pour la première manche !