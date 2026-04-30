Cocorico ! Un nouvel award vient d’être décerné à un Français ! Moussa Diabaté remporte le Hustle Award 2026 et succède donc à Draymond Green qui avait été sacré l’an passé. Juste récompense pour l’un des plus grands moteurs de toute la NBA !

Pas l’award sur lequel le plus d’yeux sont rivés certes, mais une récompense reste une récompense. Alors quand en plus c’est un tricolore qui est à l’honneur, impossible de passer à côté. Wemby a été DPOY à l’unanimité, et c’est un autre pivot français qui vient de remporter le Hustle Award 2026. Mesdames et messieurs : Moussa Diabaté !

MAGNIFIQUE !!! 😍😍😍

MOUSSA DIABATÉ REMPORTE LE HUSTLE AWARD DE LA SAISON NBA 2025-26 !!! 💪🇫🇷 pic.twitter.com/WhrmpbO60D

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2026

Pour rappel, cet award récompense les soldats de l’ombre, ceux dont les stats ne reflètent qu’une infime partie de leur apport, ces énergumènes prêts à tout donner sur les parquets !

Marcus Smart, Alex Caruso, Draymond Green, au nom des trois derniers lauréats, vous comprenez vite le profil des vainqueurs, et autant vous dire que Moussa Diabaté s’inscrit parfaitement dans cette lignée.

Pièce importante de cette belle saison des Hornets, le Frenchie d’à peine 24 ans a fait son trou dans la raquette de Charlotte. Rebondeur affamé (8,7 rebonds de moyenne en 26 minutes par match), belle connexion avec LaMelo Ball, Moussa Diabaté a tout pour réussir chez les Frelons. En espérant que ce Hustle Award ne soit qu’une première étape !

Le Hustle Award récompense les joueurs qui font le boulot extra qui ne se traduit parfois pas que dans la feuille de stats.

Fondamental dans la belle saison des Hornets, Moussa est devenu le chouchou de la franchise avec ses efforts permanents : un des plus grands moteurs de… https://t.co/StrhsINwmF

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