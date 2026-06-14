Victor Wembanyama : une fin amère, mais une saison dont on se souviendra

Franchissant les obstacles les uns après les autres tout au long de la saison, Victor Wembanyama est tombé avec son équipe sur la toute dernière marche face aux Knicks. Une fin forcément douloureuse, mais qui ne doit pas éclipser la formidable campagne de l’Alien.

« C’est la plus grande leçon de ma vie. »

Sur le podium, en conférence de presse d’après-match cette nuit, Victor Wembanyama était évidemment dominé par la déception, les regrets, et ce constat difficile à accepter même quand on a seulement 22 ans et tout l’avenir devant soi : Wemby – selon ses propres mots – n’était pas prêt à gagner un titre NBA, et les Spurs non plus.

Victor n’était pas prêt mais dans le même temps, il n’était pas censé être là, en Finales NBA. En tout cas pas encore. Pas aussi vite.

Avant le début de la saison NBA 2025-26, l’objectif affiché par Wemby et les Spurs était d’accrocher le Top 6 de l’Ouest pour pouvoir goûter aux Playoffs. Cela ne parlait pas de challenger Oklahoma City (champion NBA en titre) et encore moins de jouer le titre. Pourtant, c’est ce qu’il a accompli avec la jeune garde des Spurs.

Merci Victor pour cette saison incroyable. On se rend pas compte, sincèrement.

Les Finales sont perdues et il va s’en vouloir car il aurait pu mieux jouer.

Mais sa saison entière…? Pardon ?

Du 1er match à Dallas ? Au All-Star Game ? À ses premiers Playoffs ? Le Game 1 à OKC ?… pic.twitter.com/cTScptRKlj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Tout avait commencé par une masterclass à Dallas, lors du premier match de saison régulière : 40 points, 15 rebonds, 3 contres pour humilier Anthony Davis et Cooper Flagg. Une manière pour Victor Wembanyama de donner le ton, d’envoyer un message au reste de la NBA. Le message en question : l’Alien est prêt à tout dégommer sur son passage. Déjà.

L’énorme travail réalisé pendant l’été, entre séances d’entraînement avec Kevin Garnett / Hakeem Olajuwon et retraite spirituelle en Chine, a rapidement porté ses fruits. Individuellement comme collectivement. Physiquement comme mentalement. Victor, qui avait vu sa saison sophomore s’arrêter brutalement à cause d’une thrombose veineuse, a véritablement changé de dimension pour intégrer l’élite de la NBA. Et cela s’est traduit par plusieurs grosses lignes sur le CV :

Top 3 finaliste pour le titre de MVP

Nommé dans la All-NBA First Team

Élu Défenseur de l’Année (plus jeune de l’Histoire, le premier à l’unanimité)

Titulaire au All-Star Game pour la première fois (deuxième All-Star)

(Bonus : a relancé l’intérêt du All-Star Game, et ça c’était pas gagné)

Des accomplissements, des records, des performances monumentales, tout ça a caractérisé la campagne 2025-26 de Wembanyama. Mais surtout, l’Alien a remis les Spurs sur la carte NBA en étant la première raison de leur formidable ascension. Sous l’impulsion de Wemby, les Spurs sont passés de 34 à… 62 victoires en seulement une saison, accrochant ainsi la deuxième place de l’Ouest pour arriver en Playoffs avec de très belles ambitions.

Les Playoffs, justement.

Avant le début des Finales NBA, on se demandait si Victor Wembanyama – 22 ans et dans sa troisième année – n’était pas en train de réaliser tout simplement la plus grande campagne pour une première participation.

Malgré une commotion contre Portland, malgré une expulsion contre Minnesota, Wemby a confirmé qu’il était un cheat code sur la grande scène des Playoffs. Confirmation ultime le 18 mai dernier, lors du Game 1 des Finales de Conférence contre le Thunder, avec 41 points et 24 rebonds dans ce qui reste l’une des plus grandes performances de l’Histoire NBA. Wemby et les Spurs ont ensuite détrôné Oklahoma City, après avoir déjà mené la vie dure à OKC tout au long de la saison régulière (quatre victoires en cinq matchs, dont une en demi-finale de NBA Cup).

WEMBY EST ÉLU MVP DE LA FINALE DE LA CONFÉRENCE OUEST !!!

IL A 22 ANS !!!

TOP 3 MVP DE LA SAISON

DÉFENSEUR DE L’ANNÉE

MVP DE LA FINALE DE CONF

FINALE NBA POUR SES 1ERS PLAYOFFS pic.twitter.com/Q7WBFxW6F0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026

Les Finales NBA ne se sont pas déroulées comme il l’espérait. Trop d’erreurs, trop de trous d’air dans les moments clés, de la fatigue et des signes de frustration, pour une défaite 4-1 face à des Knicks bien plus expérimentés.

Mais tout ça, c’est le métier qui rentre.

Même quand on est un phénomène générationnel, même quand on semble destiné à tout casser, il faut trébucher avant de pouvoir triompher. « C’est mon plus grand moment d’apprentissage » a déclaré Victor Wembanyama après le Game 5, ajoutant que l’expérience accumulée durant la saison et la douleur de la défaite serviront de moteur pour l’avenir.

Cet avenir, il s’annonce brillant pour l’Alien, qui a tout ce qu’il faut pour devenir le nouveau visage de la Ligue. Il s’annonce brillant pour l’ensemble de la franchise des Spurs, qui a tout ce qu’il faut pour être à la place des Knicks un jour. Le titre NBA a certes échappé à Victor cette année mais il sera de retour sur la grande scène.

Il ne peut en être autrement.

« C’était une année folle en matière d’expérience. Je ne pense pas qu’on aurait pu apprendre plus et acquérir plus d’expérience en une seule saison, en une seule campagne de Playoffs.

Ça été difficile, et riche en enseignements. »

– Victor Wembanyama pic.twitter.com/jZpt90ENfK

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