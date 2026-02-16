Victor Wembanyama, poumon du All-Star Game

Comme l’an passé, Victor Wembanyama avait été clair sur ses intentions bien en amont du All-Star Weekend : ne pas venir à Los Angeles pour trier les perles ou profiter de l’air marin, mais bien pour jouer au basket. L’Alien tricolore n’a pas menti, et a permis au All-Star Game d’être une vraie soirée de sport.

S’il avait fourni de beaux efforts l’année dernière, à San Francisco, Victor Wembanyama avait – malheureusement – surtout brassé de l’air sur le terrain, se donnant à côté de joueurs bien trop peu investis. Cette saison, avec le statut de titulaire et de leader d’une Team World amputée d’une partie de ses autres grandes stars (Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander), le Français a réussi a faire considérablement bouger les lignes.

Dès le premier match, il a monopolisé la balle en attaque, été chercher les contacts et les coups de sifflet. En défense, salade de contre pour tout le monde, pas le luxe de poser les highlights habituels et désormais un peu ennuyeux de cette soirée spéciale. Dans son sillage, tout le monde se prend au jeu et décide de jouer au basket. Le premier match contre les Stars s’est ainsi soldé par une prolongation, scénario prouvant en quelque sorte qu’on a eu sur le parquet deux équipes souhaitant gagner.

Victor Wembanyama at NBA All-Star 2026:

🌍 33 PTS

🌍 8 REB

🌍 3 BLK

🌍 10-13 FGM

🌍 20 MIN pic.twitter.com/6rGzKZIvBb

— NBA (@NBA) February 16, 2026

On regrette la « faiblesse » si tant est que ce terme soit approprié, de la Team World sur l’ensemble du tournoi. Sans montrer d’irrespect aux membres de l’équipe, on a eu d’un côté des joueurs en difficulté d’adresse (Deni Avdija, Norman Powell, Jamal Murray, Karl-Anthony Towns) et de l’autre deux joueurs qui n’ont pas donné d’énergie (Luka Doncic et Nikola Jokic).

Wemby s’est donc retrouvé très seul sur les deux rencontres qu’il a disputé. La Team World a été éliminée par les Stripes (l’équipe des « anciens » Kevin Durant, LeBron James notamment) après un takeover phénoménal de Kawhi Leonard.

Après la partie, l’Alien a expliqué que jouer au basket sérieusement dans cet événement était le moins qu’il puisse faire pour montrer son attachement à ce sport, le plus beau de tous.

Set the tone 👏 pic.twitter.com/BSRGIdtsrJ

— San Antonio Spurs (@spurs) February 16, 2026

Anthony Edwards, nommé MVP de la soirée, a également souligné le comportement de Wemby, indiquant que ce dernier à « donné le ton » lors du premier match.

« It’s a step in the right direction. »

After being named 2026 @Kia All-Star MVP, @anthonyedwards continues to strive for greatness! pic.twitter.com/yKlImCvIaT

— NBA (@NBA) February 16, 2026