Jarrett Allen de nouveau énorme dans un Game 7, les lumières ne sont plus si éblouissantes !

Déjà très bon lorsqu’il a fallu clore la série contre les Raptors, Jarrett Allen est de nouveau sorti de sa tanière cette nuit pour en finir avec les Pistons lors d’un Game 7 sur lequel toutes les lumières étaient braquées (23 points, 7 rebonds). Lumières bien tamisées pour le Fro !

25 minutes, c’est le temps de jeu qu’il a fallu à Jarrett Allen pour marquer ce Game 7 de son empreinte. À l’extérieur, le pivot des Cavs a annihilé le moindre espoir de la Pistons Nation en à peine plus d’une mi-temps. Quel chemin parcouru depuis les « lumières éblouissantes » de ses Playoffs 2023 !

Jarrett Allen ce soir pic.twitter.com/FmdR866M8Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

23 points, 7 rebonds, 1 interception et 1 contre à 8 sur 14 au tir, Allen n’a fait qu’une bouchée de la raquette des Michiganais, surtout grâce à une première mi-temps où il était omniprésent. Le Fro aurait pu alourdir encore un peu plus l’addition s’il n’avait pas décidé d’imiter Mitchell Robinson sur la ligne des lancers (7 sur 13…), mais soyons généreux avec celui qui a, entre autres, permis à Cleveland de se sortir d’un Game 7 qui aurait pu envoyer tout le projet Wine & Gold à la poubelle… pour la deuxième fois consécutive.

Et oui car flashback ! Il y a 10 jours lorsque les Cavs faisaient face à l’élimination dans un Match 7 face aux Raptors, qui avait enfilé sa cape de super-héros ? C’est bien « The Fro« . J.A. avait infligé 22 pions aux Dinos, tout en leur volant 19 rebonds (dont 8 offensifs !). La maladresse aux lancers était également présente mais ce qui compte c’est le résultat, et la troupe de l’Ohio s’est qualifiée les deux fois !

#Game7JarrettAllen

Les lumières étaient beaucoup plus tamisées que ce qu’il attendait. pic.twitter.com/swAAXbbRiL

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Comme un symbole, Jarrett Allen et ses Cavs retrouveront les Knicks en Finale de Conférence, ces mêmes New-Yorkais qui avaient poussé le pivot des Cavaliers à nous parler des lumières trop fortes qui accompagnaient les Playoffs. Cette pression semble désormais loin derrière lui, mais qu’en est-il des lumières du Garden précisément ? Début de réponse, dans la nuit de mardi à mercredi pour le Game 1 !