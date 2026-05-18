Comme beaucoup de matchs décisifs ces dernières années en NBA, le Game 7 entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers a été décevant ce dimanche soir. Les visiteurs se sont très rapidement envolés et n’ont jamais été revus (125-94). Direction les Finales de Conférence !

Quel est le point commun entre un portefeuille, des clés de voitures, la chanteuse Angèle, un enfant en course d’orientation, Dylan O’Brien dans un labyrinthe et la défense des Pistons ? Ils ont tous déjà été perdus une fois dans leurs vies.

Malheureusement pour Detroit, ça n’est pas arrivé au bon moment. Ils avaient, à domicile, l’opportunité de se qualifier pour les Finales de Conférences pour la première fois depuis 2008 et ont déposé un énorme étron dans la colle. Si l’attaque n’a pas été au rendez-vous avec des systèmes peu inspirés et se reposant trop sur un Cade Cunningham pas assez bon pour tout compenser, ce n’était pas le plus gros problème du soir.

En défense, ils ont permis aux Cavaliers de shooter un nombre de tirs à 3-points et de lay-ups ouverts assez impressionnants. La mentalité de « dogs » de l’équipe est restée à la niche. L’agressivité nécéssaire dans un Game 7 ne s’est vue que chez une équipe.

Des Cavaliers au rendez-vous !

Car il faut aussi et surtout donner du crédit à Cleveland. La bande de Kenny Atkinson a peut-être joué son meilleur match des Playoffs 2026. Les leaders ont presque tous répondu présents, chacun dans leur rôles et se sont relayés pour ne jamais être inquiétés par leurs adversaires.

Donovan Mitchell a parfaitement commencé son match à la distribution servant ses intérieurs sur un plateau. Il a ensuite aussi été capable de mettre le pied sur l’accélérateur au scoring avec quelques shoots qui ont compté triple comme le buzzer improbable à la fin du premier quart-temps. Surtout, sa troisième reprise assez exceptionnelle a scellé le sort de la rencontre.

IL S’APPELLE SPIDA. pic.twitter.com/ejCvy2yeYp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Evan Mobley et surtout Jarrett Allen ont complètement dominé dans la raquette et n’ont fait qu’une bouchée d’un Jalen Duren qui aura définitivement perdu beaucoup d’argent sur son prochain contrat lors de ces Playoffs.

Et lorsqu’en plus Sam Merrill est dans le genre de soirs où tout rentre… il ne reste, aux fans des Pistons, que leurs yeux pour pleurer.

Sam Merrill et Jarrett Allen ce soir : pic.twitter.com/qocXSNTbii

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Rendez-vous en Finales de Conférence

Désormais, les Cavaliers vont s’attaquer à une équipe d’un autre niveau. Les New York Knicks dominent depuis le début de ces Playoffs et montrent un visage bien plus régulier que leurs prochains adversaires.

Mais cette nuit, Cleveland a peut-être compris bien des choses. S’ils arrivent à reproduire une performance de ce niveau quatre fois lors de la prochaine série, alors la Big Apple sera en danger.

Fin de saison aigre pour Detroit qui part en vacances avec un bilan comptable positif (leaders de l’Est, à 48 minutes de Finales de Conférence), n’importe quel fan aurait signé des deux mains en octobre dernier. Mais une impression trop présente qu’ils auraient pu et du faire mieux et surtout lors de ce Game 7.

Fin de saison triste et amère pour ces Pistons, mais qui doit pas effacer les 7 derniers mois de magnifique boulot.

1er de ta conférence, un groupe jeune qui se développe bien, y’a du gros boulot en interne et au recrutement mais va falloir compter sur Detroit à l’avenir ! 👏 pic.twitter.com/1qtMkIpoOA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour le Game 1 entre Knicks et Cavs !