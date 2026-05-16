Victor Wembanyama face au plus grand challenge de sa jeune carrière

Qualifié pour les Finales de Conférence avec son équipe des Spurs, Victor Wembanyama continue sa magnifique aventure pour ses premiers Playoffs NBA. Mais désormais, c’est un ogre qui se présente face à lui : le Oklahoma City Thunder, champion en titre. Le challenge est aussi grand que Wemby lui-même.

À seulement 22 ans, dans sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama a déjà réussi là où beaucoup de joueurs ont échoué.

Le Défenseur de l’Année et candidat MVP vient de porter son équipe jusque dans le dernier carré des Playoffs et a l’opportunité d’atteindre – déjà – les Finales NBA. Une ascension express, qui surpasse les (immenses) attentes ayant accompagné l’arrivée de l’Alien à San Antonio en 2023, mais qui symbolise surtout la dimension exceptionnelle qu’a prise le phénomène français.

Cette dimension l’emmène aujourd’hui sur le même terrain que le Oklahoma City Thunder, l’équipe qui a soulevé le trophée de champion NBA en juin dernier. Autant dire que le plus dur commence maintenant.

Victor Wembanyama est devant le plus grand challenge de sa carrière.

A 22 ans, pour ses premiers Playoffs, il affrontera le champion NBA en titre.

L’une des meilleures défenses de l’histoire.

Le probable double MVP de la NBA en SGA.

Vas-y grand, écris ta légende ! 🔥🇫🇷👽 pic.twitter.com/ezKA4eNWUg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Le Thunder a remporté 132 matchs sur 164 au cours des deux dernières saisons régulières. Oklahoma City a terminé à chaque fois avec LA meilleure défense NBA, de loin (106,5 points encaissés sur 100 possessions). Et dans son costume de champion en titre, OKC n’a toujours pas perdu le moindre match depuis le début des Playoffs 2026 : huit victoires en huit rencontres (la plupart sans Jalen Williams).

En résumé : Victor Wembanyama et ses Spurs vont affronter une machine de guerre. Un rouleau compresseur. Et la plus grande force collective de la NBA actuelle.

Les Timberwolves ont tenté de bousculer Wemby en haussant le ton physiquement, mais ce n’était qu’un aperçu de ce qui l’attend face à OKC lors des deux semaines à venir. Le Thunder est réputé pour son intensité/polyvalence en défense et son impact physique qui flirte parfois avec les limites du règlement (coucou Lu Dort). Aucun cadeau ne sera fait à Victor, qui devra une nouvelle fois encaisser les coups mais surtout trouver les ressources pour y répondre sans péter un câble.

The OKC Thunder defense on Nikola Jokic in game 2 pic.twitter.com/3nJDjZ5Qvl

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 8, 2025

Le Thunder est déjà assez redoutable en temps normal, alors imaginez quand il a les crocs et des choses à prouver. En saison régulière, Wemby et les Spurs ont battu Oklahoma City à quatre reprises en cinq matchs, faisant dérailler la saison historique d’OKC qui était sur les bases d’une campagne à plus de 73 victoires (record NBA all-time). Victor Wembanyama n’avait pas hésité à montrer les muscles et trashtalker Alex Caruso, Cason Wallace et Cie.

Si cela peut donner une grande dose de confiance à la bande de Victor avant la série à venir, cela donne aussi une sacrée dose de motivation au Thunder. Le champion en titre a une revanche à prendre, il veut remettre l’église au milieu du village, et prouver que la meilleure équipe de basket au monde est toujours implantée à Oklahoma City.

Il faudra compter sur Shai Gilgeous-Alexander, probablement élu MVP pour la deuxième fois de suite ce dimanche, pour donner le ton. SGA n’avait pas hésité à reconnaître la supériorité des Spurs en régulière, maintenant il n’hésitera pas à se venger dès qu’il sentira l’odeur du sang. Car c’est ce que font les plus grands. Celui qui a sorti une nouvelle saison « calibre Jordan » (31 points et plus de 6 passes à 55% au tir) aura à cœur de montrer à Victor qu’aussi exceptionnel soit-il, il devra gentiment attendre son tour pour atteindre les sommets.

Shai Gilgeous-Alexander says NO and denies the lob to Wembanyama (with a replay) pic.twitter.com/KNBQJxsMkA

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) January 14, 2026

Autre joueur qui voudra se frotter à Victor Wembanyama : le jeune intérieur Chet Holmgren (24 ans). Rivaux en début de carrière et depuis les compétitions internationales en jeunes, Holmgren et le Français ne passeront jamais leurs vacances ensemble, et chacune de leur confrontation est l’occasion d’envoyer un message à l’autre.

Chet – deuxième au DPOY 2026 derrière… Wemby – est moins dominant individuellement mais a déjà une bague de champion au doigt, ainsi que des coéquipiers de raquette (Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams) prêts à tout pour rendre la vie difficile à Victor. Étincelles garanties.

« Je crois qu’on ne s’est jamais vraiment parlé, en tout cas pas une phrase complète. On ne s’est tout simplement jamais vraiment croisés. » – Chet Holmgren sur sa relation avec Victor Wembanyama

Le champion en titre. L’une des meilleures défenses de l’histoire. Un collectif exceptionnel. Le MVP de la NBA en Shai Gilgeous-Alexander. Son rival Chet Holmgren.

Tout cela se dresse aujourd’hui sur la route de Victor Wembanyama.

Le challenge est immense, mais à la hauteur des 2m24 de Wemby. L’Alien n’a cessé de franchir les échelons les uns après les autres pour arriver à ce stade et a aujourd’hui l’opportunité de monter encore plus haut.

Vas-y grand, écris ta légende.