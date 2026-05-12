Champion en titre, le Thunder n’a toujours pas perdu le moindre match sur ces Playoffs NBA 2026 : huit victoires en autant de rencontres, avec un écart moyen de plus de 16 points. Un niveau de domination quasiment historique.

Au moment de remplir notre bracket des Playoffs mi-avril, on se disait que le Thunder était potentiellement sur une autoroute pour atteindre les Finales de Conférence : Phoenix au premier tour, puis le vainqueur de Lakers – Rockets en demi. Cela s’est confirmé sur le terrain.

Oklahoma City est devenu la onzième équipe de l’histoire des Playoffs à commencer sa campagne avec un bilan parfait de 8-0 (cinq ont terminé champion). Et selon ESPN, OKC est seulement la quatrième équipe championne en titre à réaliser cet exploit. On dit souvent que c’est plus dur de défendre son titre que de le gagner une première fois, pour le Thunder c’est l’inverse pour l’instant.

Le Thunder sur ces Playoffs NBA 2026 :

🔸 8 matchs

🔸 8 victoires

🔸 16,6 points d’écart en moyenne

🔸 Sans Jalen Williams blessé

OKC est devenu seulement la 11e équipe de l’histoire NBA à commencer sa campagne de Playoffs en 8-0.

Faudra vraiment aller les chercher hein… pic.twitter.com/GG8aLdByu7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Le plus impressionnant peut-être, c’est que la bande de Shai Gilgeous-Alexander n’a jamais vraiment transpiré jusqu’ici, à part peut-être hier soir où les Lakers ont tout donné pour tenter de survivre. Le Thunder domine ses adversaires avec un écart moyen de 16,6 points, soit le cinquième plus gros sur l’ensemble des deux premiers tours depuis 1984.

Autre fait flippant : Jalen Williams est toujours à l’infirmerie, et SGA reste sur une série discrète pour ses standards (24,5 points de moyenne) face aux Lakers. La profondeur d’OKC a encore fait des ravages, avec en tête un Ajay Mitchell exceptionnel.

En attendant leur prochain adversaire, San Antonio ou Minnesota, le Thunder a envoyé un gros message à la concurrence : « Faudra aller nous chercher ! »