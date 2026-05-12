Grâce à un immense Donovan Mitchell (43 points, dont 39 en deuxième mi-temps), les Cavs reviennent à hauteur et peuvent se remettre à y croire sérieusement. Un gros run de 24-0 à cheval entre la fin du deuxième et le début du troisième quart a notamment fait très mal à Detroit. Rendez-vous mercredi, de retour à Detroit, pour le Game 5.

CAVS TIE UP THE EAST SEMIS VS. THE PISTONS 🔥

Anyone’s series as it heads back to Detroit 👀 pic.twitter.com/jS1JeeL2d9

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2026

Le film du match

Après un début de match tonitruant de James Harden (8 points en 4 minutes) qui a donné une avance de 11 points aux Cavs très tôt dans le match. Les Pistons sont revenus très vite grâce à Tobias Harris et un étonnant Caris LeVert (oui, oui… 17 points à la mi-temps pour l’ancien des Cavs !), afin de finir en tête à la fin du premier quart (24-21).

Donovan Mitchell, en revanche, a démarré son match avec 4 points, seulement 7 shoots tentés (1/7) après deux quart-temps mais heureusement pour Cleveland les gâchettes étaient de sortie (merci Sam Merrill) et leur défense a fait du gros boulot sur les titulaires de Detroit (notamment Ausar Thompson). En effet, sur la première période, les hommes de JB Bickerstaff ont été meilleurs avec une partie de la second unit sur le parquet… Résultat, un score serré à la pause : 56-52 en faveur des hommes de Motor City.

Mais dans un troisième quart-temps que Donovan Mitchell a décidé de privatiser, les Cavs réalisent un run monumental. Ils commencent la deuxième mi-temps sur un 22-0, prenant jusqu’à 18 points d’avance grâce à un Spida tout bonnement injouable qui score, à lui tout seul, 21 points dans le seul troisième quart… monstrueux !

THE CAVS WENT ON A 24-0 RUN! 🤯 pic.twitter.com/Baz4u8f69p

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Dans le quatrième quart-temps Mitchell continue son chantier et ajoute 17 points à son total de points, égalant ainsi le record de points sur une mi-temps dans l’histoire de la NBA en Playoffs avec ses 39 points en deuxième période. Malgré des mini frayeurs, les hommes de Kenny Atkinson conservent leur avantage jusqu’au bout, s’imposent 112 à 103 et reviennent à égalité dans la série.

Les stats du match

Donovan Mitchell frappe (très) fort avec ses 43 points au total, dont 39 en deuxième mi-temps. Il égale un record NBA vieux de 39 ans (Sleepy Floyd, 1987). Il a été, tout simplement, EXCEPTIONNEL !

Donovan Mitchell finished with 39 second-half points.

Ties Sleepy Floyd (1987) for the most in any playoff half.

Cavs are now 4-1 in these playoffs when Mitchell goes for 30+. https://t.co/BkRGF1GtTs

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De l’autre côté, les cadres des Pistons ont été beaucoup trop discrets. 19 points pour Cade Cunningham à 7/16 au tir et 16 points pour Tobias Harris qui avaient pourtant bien démarré le match. Le meilleur marqueur à Detroit s’appelle Caris LeVert… et on a beau aimé le joueur (ou pas) ce n’est pas normal à ce moment là de la saison !

P.S. : le petit Jalen Duren est toujours demandé à l’accueil !

Le highlight du match

Les 39 points de Spida en deuxième mi-temps !

SPIDA SCORED 39 OF HIS 43 POINTS IN THE 2ND HALF 🤯

IT’S THE MOST POINTS IN ANY HALF IN A POSTSEASON GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA!

CAVS WIN GAME 4 TO EVEN THE SERIES AT 2-2 IN THE EAST SEMIS 🍿 pic.twitter.com/0ZUmxWGRQu

— NBA (@NBA) May 12, 2026



Les Cavs sont toujours invaincus à la maison dans ces Playoffs ! Grosse perf’ mais il faudra absolument gagner à Detroit pour avancer puisque les hommes de l’Ohio n’ont pas l’avantage du terrain… la série s’annonce explosive !