Nouvelle nuit de Playoffs NBA ! Deux matchs au programme, avec des Cavaliers à la recherche d’un second souffle dans cette série face aux Pistons, et des Lakers qui joueront leur survie à la maison face au Thunder. Demain matin, une série pourrait bien être terminée.

Cavaliers – Pistons (2h)

2-1 pour Detroit

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Un grand Donovan Mitchell et un James Harden clutch. Les Cavaliers ont évité le naufrage à domicile après deux rencontres certes serrées au score mais particulièrement pauvres dans la proposition de jeu de Cleveland. Il faut réitérer la performance du Game 3 pour survivre. Oui, cela relancera la série à zéro, avec deux manches au compteur pour chaque équipe. Surtout, cela empêchera les Pistons de repartir à Detroit avec une opportunité de terminer la série.

Vous l’aurez compris, les Cavs ont autant à gagner qu’à perdre. La série est à son tournant majeur, rendez-vous à deux heures du matin.

Lakers – Thunder (4h30)

3-0 pour OKC

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

C’est déjà l’heure. Les Lakers ont l’intersaison droit devant eux. La seule manière de lui signifier de revenir un peu plus tard, c’est de s’imposer ce soir à la maison face à un Thunder qui souhaite très certainement souffler au plus vite pendant que dans l’autre série de l’Ouest, Wolves et Spurs s’épuisent au coeur d’une série qui s’embourbe.

Ajay Mitchell a montré qu’il était au top niveau, Chet Holmgren assure comme un roi, Shai Gilgeous-Alexander est en rodage depuis le début des Playoffs. Pour battre cette armada démentielle, les Lakers doivent sortir le match presque parfait. Dominer le duel physique, avoir les ressources physiques pour faire tomber les tirs dans le cercle, et surtout défendre avec acharnement. C’est potentiellement la dernière avant l’automne, il faut tout envoyer.

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Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir