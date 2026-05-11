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Wolves – Spurs : au coude à coude ! Apéro TrashTalk

Le 11 mai 2026 à 17:12 par Jules Bousquet

Après un Game 4 complètement fou entre les Spurs et les Wolves, impossible de ne pas revenir dessus ! Entre la possible suspension de Wemby pour le Game 5, la performance XXL d’Anthony Edwards et cette énorme occasion manquée pour San Antonio, les débats sont brûlants avant le prochain match. Qui prendra l’avantage dans cette série ? On débriefe tout ça avec Alex et Simon.

C’est l’heure de l’Apéro 100% Spurs – Wolves. À TABLE !

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Tags : apéro TrashTalk, Minnesota Timberwolves, NBA Playoffs 2026, san antonio spurs
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