Wolves – Spurs : au coude à coude ! Apéro TrashTalk

Après un Game 4 complètement fou entre les Spurs et les Wolves, impossible de ne pas revenir dessus ! Entre la possible suspension de Wemby pour le Game 5, la performance XXL d’Anthony Edwards et cette énorme occasion manquée pour San Antonio, les débats sont brûlants avant le prochain match. Qui prendra l’avantage dans cette série ? On débriefe tout ça avec Alex et Simon.

C’est l’heure de l’Apéro 100% Spurs – Wolves. À TABLE !

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