Les Wizards prêts à transférer le premier choix de la Draft ?

Les Washington Wizards ont enfin un projet excitant. La franchise de la capitale a hérité du premier choix de la Draft 2026, quelques mois après avoir récupéré Anthony Davis et Trae Young. D’après les premières rumeurs, les dirigeants ne seraient pas fermés à l’idée de trade down.

La base de la reconstruction des Washington Wizards est déjà présente. Des jeunes à potentiel (Alexandre Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley, Bilal Coulibaly,…) et des stars arrivées récemment pour les entourer. En effet, Trae Young et Anthony Davis ont débarqué dans la capitale en cours de saison.

Sauf que le Franchise Player n’est peut-être pas encore dans l’effectif. En obtenant le premier choix de la Draft 2026 lors de la Lottery, les Sorciers ont l’opportunité de récupérer AJ Dybantsa ou Darryn Peterson. Une opportunité qu’ils pourraient choisir de ne pas prendre selon Jake L Fisher, journaliste pour The Stein Line :

« Michael Winger (président des opérations basket) m’a dit directement que les Wizards envisageraient au moins de trade down. Il a insisté sur le fait que ce n’est «pas un moment salvateur» pour Washington étant donné que la franchise vient de récupérer deux anciens All-Stars, Trae Young et Anthony Davis. En plus des récents jeunes talents qu’elle a déjà accumulés. Il a ajouté que, en fonction des évaluations des prospects du General Manager des Wizards Will Dawkins, Washington n’exclura pas un trade down s’il détermine qu’il y a deux ou trois joueurs que les Wizards sont impatients d’obtenir. »

Si vous étiez le manager des Washington Wizards, vous prendriez qui avec le 1er choix de la Draft 2026 ? 🤔

– AJ Dybantsa

– Darryn Peterson

– Cam Boozer

– Caleb Wilson

– Quelqu’un d’autre ?

Choix capital pour Washington ! pic.twitter.com/K4bEZ1v5XF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Pour le moment, difficile d’imaginer la Maison Blanche passer à côté de l’immense talent AJ Dybantsa. Déjà parce qu’il a toutes les armes pour être le meilleur joueur de sa cuvée, mais aussi parce qu’un poste 3 polyvalent et redoutable des deux côtés du parquet est exactement ce qu’il manque aux Wizards pour passer un cap.

Mais après tout, en 2017, il était difficile d’imaginer les Celtics ne pas prendre Markelle Fultz tant il paraissait au-dessus de la mêlée alors que récupérer Jayson Tatum en 3 est devenu le meilleur choix de l’histoire récente de la franchise.

Avec cette Lottery, Washington s’est au moins offert l’opportunité de tenir les rênes de son avenir.

Source texte : Jake L Fisher