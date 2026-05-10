Avant une nouvelle soirée de Playoffs NBA, tous les yeux étaient rivés sur la Loterie de la Draft. Les balles de ping-pong ont livré leur verdict : ce sont les Washington Wizards qui sélectionneront en premier lors de la grande cérémonie de juin prochain !

With the first pick in the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select…

Si on ne sait pas encore comment se finira cette phrase, on sait d’ores et déjà qu’Adam Silver prononcera ces mots le 23 juin au Barclays Center de Brooklyn.

Pire équipe de la saison NBA 2025-26 (17 victoires), les Washington Wizards peuvent donc déboucher le champagne ce soir, eux qui ont récupéré le premier choix dans une Draft 2026 annoncée comme assez exceptionnelle. Le phénomène AJ Dybantsa est favori pour être sélectionné en numéro 1, mais des prospects comme Darryn Peterson, Cam Boozer ou encore Caleb Wilson font aussi saliver les franchises NBA.

Si vous étiez le manager des Washington Wizards, vous prendriez qui avec le 1er choix de la Draft 2026 ? 🤔

– AJ Dybantsa

– Darryn Peterson

– Cam Boozer

– Caleb Wilson

– Quelqu’un d’autre ?

Choix capital pour Washington ! pic.twitter.com/K4bEZ1v5XF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Avec les récents transferts pour récupérer Trae Young et Anthony Davis, les Wizards (où évoluent les Français Alex Sarr et Bilal Coulibaly) ont montré leurs intentions de quitter les bas-fonds de la Conférence Est. Récupérer ce premier choix à la Draft 2026 devrait booster Washington dans son objectif.

Les résultats complets de la Loterie NBA

Wizards Jazz Grizzlies Bulls Clippers (via Pacers) Nets Kings Hawks (via Pelicans) Mavericks Bucks Warriors Thunder (via Clippers) Heat Hornets

Ce qu’il faut retenir de la Loterie :