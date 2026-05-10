Soirée spéciale en NBA ce soir, car c’est l’heure de savoir lequel des cancres de la saison sera couronné cancre de l’année et recevra le first pick de la prochaine Draft NBA ! L’événement sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk dès 20h30 ! Et comme si ce n’était pas assez, la soirée se poursuivra en prime time heure française avec un Sixers – Knicks à 21h30, puis le graal avec le Game 4 Spurs – Wolves à 1h30… on va passer une bonne soirée, une TRÈS bonne soirée !

🚨🚨 RENDEZ-VOUS IMMANQUAAAAAAABLE !!!

CE DIMANCHE SOIR SUR TWITCH : LA LOTERIE DE LA DRAFT 2026 COMMENTÉE EN DIRECT À 21H00 !! ⭐️

Qui aura le 1st pick 2026 ?? Qui va pleurer en direct ? 🤔

On sera en live dès 20h30 !!

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Loterie de la Draft 2026 (21h)

Diffusion sur la chaîne Twitch de TrashTalk !

La loterie est un événement immanquable pour tout fan de NBA, car c’est le moment qui va décider du futur des franchises… et peut-être de votre franchise de cœur. Et encore plus cette année avec la cuvée attendue : la loterie promet d’être excitante ! Et l’exception cette année, c’est que l’événement aura lieu à une heure raisonnable pour nous européens ! Alors TrashTalk sort le gros dispositif et vous donne rendez-vous en live sur Twitch dès 20h30 ! LET’S GO !!!

TOUT SAVOIR SUR LA LOTERIE ET COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT

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Sixers – Knicks (21h30)

3-0 pour New-York

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Le suspense est mort vendredi soir avec la victoire des Knicks à Philadelphie, mais qui sait… aucune équipe n’est jamais revenue d’un 3-0, et si c’étaient ces Sixers ? Pourquoi on peut y croire ? Parce qu’ils étaient menés 3-1 face aux puissants Celtics et qu’ils ont gagné la série. Parce qu’avec un effectif au complet, ces Sixers sont capables d’embêter n’importe qui. Alors oui, ce sera dur, voire impossible, mais si on prend un match à la fois, celui de ce soir peut être le début de quelque chose de grand… Et c’est en prime time, alors on ne va pas se priver !

Wolves – Spurs (1h30)

2-1 pour San Antonio

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Les Spurs ont frappé fort vendredi soir en reprenant l’avantage du terrain à Minnesota grâce à un Wemby historique. Et ce Game 4 pourrait ressembler à un nouveau statement au vu du niveau de jeu et de motivation des Texans. Les Wolves ont peut-être atteint leur plafond et il faudra réussir à contourner l’Alien et ses copains pour espérer revenir dans cette série. Alors, rien n’est joué, mais les Spurs ont repris l’avantage et la dynamique est avec eux… On se retrouve demain matin pour débriefer une nouvelle dinguerie ?

TWO GAME 4s ON DECK‼️

▪ Knicks look to win 7th straight game and advance to their 2nd consecutive Eastern Conference Finals. 76ers look to extend the series.

▪ Spurs have won 2 in a row and now seek a commanding 3-1 lead. Wolves aim to even things up 2-2.

📺 ABC, NBC &… pic.twitter.com/Msi5E7ZmJf

— NBA (@NBA) May 10, 2026

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir