WNBA : la liste de toutes les Françaises pour la saison 2026 !

Elles étaient déjà nombreuses la saison dernière, mais la cuvée française version 2026 promet carrément d’envahir la WNBA. Entre les sophomores qui veulent confirmer, les rookies prêtes à tout casser et les vétéranes de retour au pays du basket, les Bleues seront partout cette saison. De Seattle à New York, de Phoenix à Golden State, tour d’horizon des Françaises à suivre cet été outre-Atlantique.

Dominique Malonga – Seattle Storm

Un an après avoir été draftée en deuxième position de la Draft 2025, Dominique Malonga débarque dans une toute autre dimension. Peu utilisée en début de saison rookie avec le Seattle Storm, la Française avait progressivement gagné la confiance de son staff jusqu’à devenir une vraie arme dans la deuxième partie de saison.

Mobile, explosive et déjà ultra-dominante physiquement, elle entame désormais sa saison sophomore avec un vrai statut à aller chercher. Et quand on voit la progression express de la dernière année, il y a clairement moyen qu’elle change de catégorie cet été.

Starting off her second season by making HERstory.

Dom is the youngest player in WNBA history to reach 200 career rebounds! 👏 pic.twitter.com/fZ8WoMW0fZ

— Seattle Storm (@seattlestorm) May 9, 2026

Carla Leite – Portland Fire

Impossible de ne pas parler de Carla Leite. Après une saison rookie où elle était devenue l’une des énormes chouchoutes des fans des Golden State Valkyries, la meneuse française a finalement pris la direction du Portland Fire après avoir été sélectionnée lors de la Draft d’expansion. Scoreuse électrique, capable de prendre feu en trois possessions et toujours aussi fun à voir jouer, Carla va désormais avoir les clés d’un projet tout neuf. Et franchement ? On espère très fort la saison du décollage.

Les numéros 0 à Portland, c’est une VIBE 🔥pic.twitter.com/f0QellctZo

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 4, 2026

Leïla Lacan – Connecticut Sun

La confirmation est attendue, mais Leïla Lacan a déjà montré qu’elle avait largement le niveau WNBA. Révélation de la saison passée avec le Connecticut Sun, la jeune arrière française arrive lancée après avoir remporté le Rising Star Award en EuroLeague. Créative, agressive vers le cercle et déjà très mature dans ses lectures, Lacan va clairement être l’un des visages de cette nouvelle génération française.

🚨 CAREER-HIGH ALERT 🚨

Leïla Lacan was SENSATIONAL as she achieved a new career-high in PTS tonight for the @ConnecticutSun!

22 PTS | 3 REB | 3 AST | 2 3PM#WelcometotheW pic.twitter.com/gTwpPn7Vfq

— WNBA (@WNBA) August 26, 2025

Nell Angloma – Connecticut Sun

Draftée en 12e position, Nell Angloma va découvrir la WNBA dans un contexte parfait pour progresser. Gros potentiel athlétique, profil moderne et vraie intensité défensive : Connecticut pourrait bien avoir récupéré une très très bonne pioche.

Sun take Nell Angloma at #12 pic.twitter.com/6HYwqodY8R

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) April 14, 2026

Gabby Williams – Golden State Valkyries

Quelques semaines seulement après son arrivée en provenance de Seattle, Gabby Williams débarque chez les Golden State Valkyries avec un objectif simple : faire passer un cap à la franchise. On connaît déjà l’impact défensif monstrueux de Gabby, capable de défendre sur quasiment tout le monde. Mais dans une équipe jeune et ambitieuse, son leadership, son talent et sa polyvalence pourraient être encore plus précieux que ses steals.

New team. Same goal 🎯

Gabby Williams lookin’ right at home as she joins the @valkyries for Year 8 pic.twitter.com/klmRSigcXO

— WNBA (@WNBA) April 30, 2026

Janelle Salaün – Golden State Valkyries

Quelle saison rookie pour Janelle Salaün. Véritable pièce maîtresse de l’incroyable qualification en Playoffs des Valkyries dès leur première saison, l’ailière française a confirmé tout ce qu’on imaginait d’elle. Du shoot, de l’intensité, du QI basket et une capacité à briller dans les gros moments : Golden State tient déjà l’un des visages de sa franchise et il faudra suivre de près la saison de Janelle !

Janelle Salaun impossible to contest 3s are back pic.twitter.com/LOPEiP85n1

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) May 9, 2026

Marine Johannès – New York Liberty

La magicienne est de retour. Marine Johannès retrouve le New York Liberty avec une opportunité immense : prendre encore plus de place dans une équipe qui démarre un nouveau cycle avec un nouveau coach. Le one-leg, les passes impossibles, les step-backs venus d’ailleurs… Marine reste probablement la joueuse française la plus imprévisible et spectaculaire à regarder.

What a 3 for Marine Johannès and the @nyliberty! 🔥#IONWNBA pic.twitter.com/PytL7vVEnZ

— WNBA on ION (@IONWNBA) May 3, 2026

Pauline Astier – New York Liberty

Signée en free agency, Pauline Astier débarque à New York avec son profil de pure meneuse. Patronne du jeu à Prague cette saison, ultra créative et toujours dans le bon tempo, elle pourrait rapidement séduire les fans du Liberty. Et honnêtement ? Son feat avec le basket rapide de New York donne très envie.

Pauline Astier came in HOT during her preszn debut in CT 😮‍💨 pic.twitter.com/OmpITMzA1E

— New York Liberty (@nyliberty) May 4, 2026

Marine Fauthoux – New York Liberty

Draftée par New York en 2021 mais jamais passée par la WNBA jusqu’ici, Marine Fauthoux va enfin tenter l’aventure américaine grâce à un player development contract. Une formule parfaite pour découvrir progressivement la ligue et essayer de gagner sa place dans l’un des effectifs les plus talentueux de WNBA.

#Paris2024 | MAIS C’EST QUOI CE SHOOT MARINE ??!! 🤯🔥🔥

C’EST LE SHOOT DU TOURNOI POUR REVENIR À ÉGALITÉ !!

23-23 ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS ! 💪🇫🇷

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/tTefF4NZ6S

— francetvsport (@francetvsport) August 11, 2024

Noémie Brochant – Phoenix Mercury

À 26 ans, Noémie Brochant va enfin découvrir la WNBA après avoir signé en free agency avec Phoenix. Une arrivée tardive peut-être, mais largement méritée pour une joueuse qui a énormément progressé ces dernières saisons en Europe.

From France to The Valley — Noémie Brochant is bringing her game to Phoenix! pic.twitter.com/Di5NPae1n1

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) April 13, 2026

Valériane Ayayi – Phoenix Mercury *

Après une première expérience en WNBA en 2015, Valériane Ayayi est de retour aux États-Unis. La vétéran française rejoint le Phoenix Mercury avec toute son expérience, son adresse et son leadership. Un retour attendu pour l’une des joueuses majeures du basket français de la dernière décennie.

The 3x Olympian from Bordeaux, France is heading to The Valley! pic.twitter.com/gi4C4E80vP

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) April 13, 2026

Monique Akoa Makani – Phoenix Mercury *

La Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani sort d’une première saison très prometteuse en WNBA. Plus installée, plus en confiance et déjà capable d’apporter des deux côtés du terrain, elle pourrait franchir un vrai cap cette année avec Phoenix.

The Phoenix Mercury have re-signed Monique Akoa-Makani on a 2 year contract, first reported by @seanahurd. pic.twitter.com/bATacBm4nT

— PHNX Mercury (@PHNX_Mercury) April 14, 2026

Le nombre de joueuses tricolores aurait même pu être plus important avec Migna Touré (coupée) ou Iliana Rupert (enceinte).

* En espérant que les situations contractuelles de Valériane Ayayi et Monique Akoa Makani se règlent rapidement du côté de Phoenix (contrats partiellement suspendus).