Dans sa performance exceptionnelle cette nuit face aux Wolves, Victor Wembanyama a joué 37 minutes tout en réalisant un money-time de patron malgré cinq fautes au compteur. Le choix du coach Mitch Johnson de le laisser sur le terrain en fin de match a été payant.

C’était l’un des tournants de la rencontre.

Avec un peu plus de six minutes à jouer, Wemby a pris sa cinquième faute (six = expulsion) suite à un contact avec Jaden McDaniels. Le score était alors de 99-96 pour San Antonio, et Mitch Johnson devait faire un choix crucial : garder Victor sur le terrain au risque de le perdre pour les derniers instants du match en cas de nouvelle faute, ou alors le sortir – au risque de perdre l’avantage au score – pour ensuite le remettre en jeu dans les ultimes minutes.

Johnson a choisi la première option, et il a très bien fait.

« On voulait utiliser toutes nos munitions. On ne voulait pas le laisser sur le banc, on voulait le faire jouer. Et s’il s’était fait expulser, on aurait fait avec. » – Mitch Johnson

Auteur de 16 points au total dans le quatrième quart-temps, Victor Wembanyama a particulièrement brillé lors des six dernières minutes. Une passe décisive pour Dylan Harper, un panier en iso sur la tête de Rudy Gobert (avec une belle dédicace à Hakeem Olajuwon en prime), une ficelle du parking, et deux lancers-francs pour valider la victoire des Spurs.

Défensivement, Victor était d’abord sur Gobert, puis sur Jaden McDaniels quand les Wolves ont essayé d’écarter le terrain. Wembanyama a pas mal zoné aussi autour de la raquette en mode « safety » et a globalement réussi à garder l’impact qui est habituellement le sien.

Certes, il n’est pas passé loin de l’expulsion sur un écran face à Julius Randle, mais au final il a très bien su gérer ce moment clé de la rencontre. On peut se demander aussi pourquoi les Wolves n’ont pas tenté de l’attaquer un peu plus à cinq fautes, même si attaquer Wembanyama au basket est très rarement une bonne option, peu importe les circonstances.

Choix crucial de Mitch Johnson cette nuit : laisser Wembanyama sur le terrain à 5 fautes avec 6 minutes à jouer dans le match.

« On voulait utiliser toutes nos munitions. On ne voulait pas le laisser sur le banc, on voulait le faire jouer. Et s’il s’était fait expulser, on aurait… pic.twitter.com/7czmGdja5z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Après le Game 1, il y avait eu tout un débat autour du choix de Mitch Johnson de ne pas prendre de temps-mort dans les dernières secondes d’un match serré. Et certains avaient critiqué le jeune coach des Spurs.

Aujourd’hui, c’est Mitch qui a le dernier mot.

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