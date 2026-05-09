Les Spurs ont remporté ce Game 3 face aux Wolves après un money-time dans lequel Victor Wembanyama a été exemplaire. San Antonio reprend donc l’avantage sur la franchise du Minnesota. 2-1 pour les Éperons !

Match qui avait très mal commencé pour les Wolves puisque la meute compilait un immonde 0 sur 12 au tir après 7 minutes de jeu. Heureusement que la tendance s’est inversée pour les locaux, notamment grâce à la superbe fin de quart d’Anthony Edwards (13 points et le buzzer beater du 1er quart). Résultat, San Antonio n’avait qu’un point d’avance après 12 minutes de jeu, tout restait à faire !

Le match a ensuite pris des allures de guerre de tranchées. De la bonne grosse défense des deux côtés avec un max d’intensité, du bon Playoffs Basketball quoi ! Le highlight de cette première mi-temps est venu de Julius Randle et de son énorme poster sur la tête de notre Wemby national… la violence !

JULIUS RANDLE POSTÉRISE VICTOR WEMBANYAMA ! 😱💥 pic.twitter.com/h0BGBHJutc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Les deux équipes se sont tenues au coude à coude avant que les Spurs ne créent un petit écart d’environ 10 unités dans le troisième quart. Problème, ces Loups sont de véritables sangsues et refusent systématiquement de laisser filer les Texans. Au point de revenir à un petit point à 6 minutes du buzzer final. Money-time !!!

Et s’il y en a un qui semblait prêt à exceller dans cette situation, c’est bien Victor Wembanyama ! L’Alien a inscrit 16 points dans le dernier quart à 5 sur 7 au tir, tout en devant se gérer défensivement puisqu’ayant déjà commis 5 fautes. Une performance de funambule sublimée par deux paniers ultra clutch. Une iso au poste sur Rudy Gobert et une énorme bombinette de loin pour redonner de l’air aux siens à 3 minutes de la fin.

Les deux actions TELLEMENT importantes de Wemby dans le money-time ! 😱🔥 pic.twitter.com/eVHdWl6hZj https://t.co/KCM7j8JiGI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Au total, le V a envoyé 39 points, collecté 15 rebonds et contré 5 ballons. En tirant à 72% de réussite sinon c’est pas marrant (13 sur 18). C’est QUE son septième match de Playoffs bordel…

Les Spurs récupèrent donc l’avantage du terrain perdu au Game 1 en s’imposant 115 à 108. Les 32 points d’Anthony Edwards n’ont pas suffi à protéger la meute des Éperons qui mènent désormais 2-1 dans la série. Match 4 prévu à 1h30 dans la nuit de dimanche à lundi, plus tôt que le 3h30 habituel. Parfaite excuse pour ne louper ce choc sous aucun prétexte !