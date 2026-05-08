Le Thunder a renversé les Lakers… sans Shai Gilgeous-Alexander

Lors du premier match face aux Lakers, le Thunder s’était imposé malgré un Shai Gilgeous-Alexander sous les 20 points. Cette nuit ? Le MVP était en foul trouble et a passé quasiment tout le troisième quart-temps sur le banc. Paradoxalement, c’est à ce moment-là qu’Oklahoma City a fait la différence.

S’il fallait une preuve supplémentaire que le champion en titre est avant tout une formidable machine collective, la voici :

Les Lakers menaient de 5 points au début de la 2e MT, quand SGA a pris sa 4e faute.

La suite, avec Shai sur le banc :

🔸 32-14 pour OKC

🔸 22-4 run

🔸 +13 au score

Ajay Mitchell et Jared McCain ont notamment pris le relais.

Tellement flippant… pic.twitter.com/WeygWAqECG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026

Au début du troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander a été sanctionné d’une faute flagrante sur Austin Reaves, sa quatrième du match. Direction le banc de touche, avec les Lakers qui mènent alors 66-61.

SGA est revenu sur le terrain au début du quatrième. Le score ? 93-80 pour Oklahoma City.

Sans son MVP (et Jalen Williams blessé), le Thunder a réussi à renverser les Lakers en leur infligeant un 32-14, boosté par un run dévastateur de 22-4 sur la période. Los Angeles ne s’en est jamais remis.

La formule gagnante pour OKC : dominer le jeu des possessions en provoquant des turnovers et en gagnant la bataille du rebond (surtout offensif, avec 8 points sur seconde chance au début du quart-temps). Le Thunder a haussé le niveau d’intensité – notamment défensif – et les Lakers n’ont pas su suivre le rythme. Ajay Mitchell a allumé la mèche, Jared McCain a mis le feu en sortie de banc, Chet Holmgren a pesé, sans oublier les contributions précieuses de Cason Wallace, Alex Caruso et Jaylin Williams.

La réaction de Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre :

« C’était incroyable. Ils ont enchaîné les stops et ont su attaquer comme il faut. J’ai pleinement confiance en eux. Ces gars-là savent comment gagner des matchs. Ils l’ont prouvé. Peu importe qui est sur le terrain, nous sommes capables de faire le travail. »

Tellement flippant…

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