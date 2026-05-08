Ajay Mitchell signe un pur match : 20 points, une activité fantastique des deux côtés du terrain !

Il est sans doute l’homme qui a tenu le Thunder cette nuit, devant même Chet Holmgren. Ajay Mitchell signe son match référence en Playoffs lors de ce Game 2 contre les Lakers, avec 20 points, 6 passes, 3 rebonds à 7/12 au tir. Une ligne statistique qui ne dit pas tous ses efforts défensifs.

Ajay Mitchell a été juste énorme. Après un Game 1 déjà réussi (18 points, 4 passes), le Belge du Thunder a récidivé en envoyant un Game 2 encore meilleur. Le contexte est important : un Shai Gilgeous-Alexander rapidement en délicatesse avec les fautes, et la mène laissée par conséquent au natif d’Ans.

Ajay Mitchell 20 points on 7-of-12, 6 assists pic.twitter.com/vbaBbySnTo

— Brett Usher (@UsherNBA) May 8, 2026



Un travail que le sophomore va parfaitement effectuer, en prenant la direction du jeu avec brio. D’abord dans le scoring, avec plusieurs tirs difficilés réussis, mais aussi dans le travail de passe. En conférence de presse, il a expliqué qu’il avait mis l’emphase sur l’agressivité. Ça s’est vu.

« J’essaie juste d’être agressif (quand SGA n’est pas sur le terrain). Réaliser les bonnes actions. On est parvenu à le faire collectivement, le mérite revient à l’équipe. »

Sans compter sur son apport défensif, qui va permettre de récupérer quelques ballons importants (puisque les Lakers sont alors au coude à coude au score) grâce à des fautes provoquées astucieusement. Avec une telle deuxième option, le Thunder peut avancer plus que sereinement dans ces Playoffs. Pour une première « vraie » expérience en postseason (Mitchell a joué l’an passé, mais de manière marginale en termes de temps sur le terrain), le Belge est déjà époustouflant de maturité. Un signal fort qu’on veut continuer à voir !

Le match d’Ajay… et sa saison de manière globale.

Il a perdu son papa soudainement il y quelques mois.

Le basket et le dépassement de soi l’ont aidé à surmonter cette peine qu’on imagine immense.

Il est en train d’envoyer le match de sa carrière en Playoffs.

Magnifique… pic.twitter.com/8XBZivDmzK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026