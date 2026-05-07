Héros du premier match où il avait aidé les Wolves à l’emporter neuf jours seulement après sa blessure au genou, Anthony Edwards a été dominé par les Spurs comme l’ensemble de son équipe au Game 2. La question qu’on se pose désormais, c’est s’il va repasser titulaire alors que la pression est sur les épaules des Wolves.

En Playoffs, aucune équipe n’aime lâcher des matchs aussi facilement que les Wolves cette nuit (38 points d’écart). Mais s’il y a bien une rencontre que Minnesota pouvait se permettre de perdre, c’est celle-là : les Loups avaient récupéré l’avantage du terrain au Game 1, avec un Anthony Edwards à peine revenu de blessure.

L’avantage – entre guillemets – du blow-out du Game 2 côté Minnesota, c’est qu’Ant-Man n’a pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. Il n’a joué que 24 minutes en sortie de banc, une de moins qu’au Game 1. Le désavantage, évidemment, c’est que la série est de retour à 1-1 avant un Game 3 crucial à Minnesota, où les Wolves devront s’imposer pour éviter de donner les commandes aux Spurs.

Aspect qu’on va évidemment surveiller au Game 3 : Anthony Edwards passera-t-il titulaire ?

25 mns en sortie de banc au Game 1.

24 mns en sortie de banc au Game 2.

Y’a 1-1 dans la série, une troisième manche à domicile pour les Wolves, et Ant revient de blessure.

Décision… pic.twitter.com/dL7iJCMlVw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Cette situation va pousser le coach Chris Finch à prendre des décisions tranchées : est-ce qu’il va remettre Edwards dans le cinq majeur malgré ses limites physiques actuelles ? Et combien de minutes va-t-il lui accorder ?

Interrogé sur ces mêmes questions, Ant-Man assure qu’il est prêt à toutes les éventualités :

« Je me sens bien. Mais ce n’est pas moi qui décide. Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire. »

Chris Finch ne s’est pas exprimé sur le statut d’Edwards après le Game 2, et il faudra donc surveiller les updates au cours des deux jours à venir. Son statut pourrait dépendre de la manière avec laquelle ses deux genoux (hyperextension / contusion osseuse à gauche, syndrome fémoro-patellaire à droite) répondent lors des heures à venir.

Anthony Edwards walking off with ice on both his knees following the Game 2 loss to the Spurs 👀 pic.twitter.com/wsITVEPpZ2

— Yahoo Sports (@YahooSports) May 7, 2026