Dans un match où les Cavs ont été largement dominés avant de revenir dans le troisième quart-temps, ce sont finalement les coéquipiers d’un Cade Cunningham clutch qui l’ont emporté (107-97). Detroit mène (tranquillement) 2-0 et il faudra des Cavs d’un bien meilleur niveau collectif pour avoir une série serrée !

🚨 PISTONS 107 – 97 CAVALIERS !

Match quasiment identique au Game 1 dans la physionomie globale : gros départ des Pistons, les Cavs grignotent et reviennent. Cade Cunningham délivre Detroit, en patron.

Excellent Daniss Jenkins… et énorme Tobias Harris, impérial pour… pic.twitter.com/t6BjYYLDxd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026

Le film du match

Malgré un début de match propre des Pistons et poussif des Cavs, l’écart ne s’envole pas. Alors que l’impression donnée laisse penser que Cleveland va craquer à cause de ses pertes de balle à répétition, de son manque de maitrise, d’adresse et de la domination affichée par Detroit… les hommes de l’Ohio ne sont jamais loin et oscillent entre -10 et -5 durant toute la première mi-temps.

Dominés aux rebonds, un James Harden introuvable (hormis lorsqu’il s’agit de perdre le ballon), 22% de loin pour commencer (contre 60% pour Detroit)… et pourtant le score à la mi-temps n’est « que » de 54-43, notamment grâce à un bon Donovan Mitchell. Un écart qui n’est « que » de 11 points car Detroit avait clairement la place pour mener de 20 dès le premier quart…

Résultat, dans le troisième quart-temps, les Cavs recollent en jouant plus physique, plus agressif en défense et profitent des errements des Pistons. Spida-man joue les super héros et remet tout le monde dans le rythme.

Ce n’est définitivement plus le même match au moment où Cleveland prend l’avantage dès l’entame du dernier quart grâce à un enchainement contre plus « and one » signé Evan Mobley (la seule fois qu’on l’a vu cette nuit) ! Démarre alors un véritable match de boxe avec deux équipes se rendant coup pour coup. Mais Cade Cunningham a décidé de sortir de sa boîte au meilleur moment pour les Pistons et a envoyé 12 points dans le dernier quart avec des moves et des shoots clutch histoire de plier l’affaire.

CADE CUNNINGHAM CLUTCH 😮‍💨 pic.twitter.com/A4YqmS0hIx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026

Detroit l’emporte (logiquement) dans ce Game 2 et fait le taff à la maison !

Les stats du match

Donovan Mitchell aura tout tenté avec 31 points (dont 19 en deuxième période), 6 rebonds, 2 interceptions mais il aura été bien trop seul pour espérer plus. James Harden sort un nouveau match catastrophique avec 10 points et 3 passes à 3/13 au shoot et 0/4 de loin. Mais c’est surtout dans la création que le barbu est méconnaissable avec, en prime, 4 turnovers (11 en deux matchs). Evan Mobley invisible également : 9 points, 1 seul rebond… seul Jarrett Allen a suivi le rythme avec 22 points mais, encore une fois, ces quatre là n’arrivent pas à bien jouer ensemble, en même temps.

James Harden in Games 1 and 2:

9 field goals made

11 turnovers

Harden is shooting 32.1% FG, 9.1% 3PT.pic.twitter.com/Nc168W5mh4

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 8, 2026

Côté Pistons, Cunningham termine avec 25 points et 10 passes. Tobias Harris sort les Playoffs de sa vie et plante encore 21 points en toute sérénité, tandis que Duncan Robinson ajoute 17 points à 5/9 de loin. Daniss Jenkins s’est montré précieux une nouvelle fois avec 14 points, 6 rebonds, 4 passes en sortie de banc.

Le highlight du match

💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/2wkQD69VYE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Les Cavs prennent un coup derrière la tête avec cette physionomie de série. Quand on sait quels sont les objectifs de Cleveland sur le plan collectif et pourquoi un certain James Harden et arrivé dans l’Ohio cet hiver… il faudra montrer un autre visage dès le Game 3 (samedi soir).