Les Spurs reboostés par… Gregg Popovich ?

En explosant les Wolves cette nuit (+38) dans le Game 2, les Spurs sont revenus à égalité dans la série après la courte défaite du premier match. Et un certain Gregg Popovich n’est peut-être pas étranger à cette réaction d’orgueil de Victor Wembanyama et sa bande.

Comme après chaque match, les Spurs ont fait une séance vidéo pour tenter de comprendre les raisons de leur défaite du Game 1 lundi soir. Sauf que cette fois-ci, il y avait un invité surprise dans la pièce : Gregg Popovich, aka « El Jefe ».

L’ancien coach légendaire des Spurs, qui est passé président depuis l’épisode de son AVC en novembre 2024, a en effet participé à la séance selon Matthew Tynan (Locked On Spurs), aux côtés des joueurs et du staff de Mitch Johnson.

Pop a partagé ses connaissances tactico-techniques pour aider à préparer le Game 2 face aux Wolves. Et le connaissant, il a sans doute donné aussi quelques conseils sur la façon de gérer la pression des Playoffs.

Victor Wembanyama sur l’un des messages donnés par Pop aux Spurs :

« Quand vous gagnez, vous n’êtes jamais aussi bon que vous le pensez. Et quand vous perdez, vous n’êtes jamais aussi mauvais que vous le pensez. »

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

On n’a pas plus de détails sur l’implication de Gregg Popovich dans la préparation du match, mais le résultat parle de lui-même : victoire 133-95 des Spurs face aux Wolves au Game 2.

Quasiment dos au mur après la défaite initiale à domicile, Victor Wembanyama et ses copains ont pris les Loups à la gorge dès l’entre-deux : défense, agressivité, intensité, force collective. Les jeunes Spurs n’ont pas été tétanisés par l’enjeu et l’importance du match, au contraire ils s’en sont nourris pour montrer leur meilleur visage.

C’est typiquement le comportement d’une équipe capable d’aller jusqu’au titre, même sans avoir l’expérience des Playoffs. L’effet Pop ?

Victor Wembanyama quand on lui parle du manque d’expérience des Spurs face aux Wolves :

« On s’en fiche. »pic.twitter.com/rxTR8sMkRJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026