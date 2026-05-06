Cette nuit, après la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions (on espère !), on aura droit à deux Game 2 de demi-finales de conférence. Deux matchs dont un Spurs – Wolves qui ressemble déjà à un must-win pour Victor Wembanyama et sa bande. Allez, on vous présente tout ça !

TWO GAME 2s TONIGHT! 🍿

▪ Knicks: largest home playoff victory in franchise history in G1

▪ Wolves: Ant returns as Randle drops 21p, 10r in Wolves G1 W

The NBA Playoffs presented by @Google continue tonight on ESPN! pic.twitter.com/MWPzSkZ6WM

— NBA (@NBA) May 6, 2026

Knicks – Sixers (1h)

1-0 pour les Knicks

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

+16, +29, +51, +39. C’est l’écart de points entre les Knicks et leur adversaire sur les quatre derniers matchs. Autrement dit, New York déroule et est en plein boom. C’est avec cette confiance collective maximale que la bande de Jalen Brunson tentera de doubler la mise face aux Sixers, qui devront vraiment rentrer dans la série ce soir. Dans le Game 1, on a senti Philly être un peu émoussé – autant physiquement que mentalement – après la grosse bataille contre les Celtics au premier tour. Auront-ils suffisamment récupéré pour proposer un meilleur visage ce soir au Madison Square Garden ?

Spurs – Wolves (3h30)

1-0 pour les Wolves

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Quand vous perdez un Game 1 de Playoffs à domicile, le deuxième match est souvent synonyme de victoire impérative. C’est encore plus le cas pour les Spurs face aux Wolves, équipe ultra rugueuse, hyper dangereuse et expérimentée à ce stade de la compétition. Après son match défensif historique il y a deux jours, Victor Wembanyama devra cette fois-ci hausser le ton en attaque, tout comme son meneur De’Aaron Fox. On a hâte de voir quels ajustements vont proposer les Spurs pour retrouver leur meilleur niveau offensif. Sachez que côté Wolves, Ayo Dosunmu va faire son retour, tandis qu’Anthony Edwards est officiellement « questionable » (mais devrait jouer).

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir