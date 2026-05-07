Les Spurs atomisent les Wolves (133-95) et reviennent à 1-1 dans la série !

Défaits au Game 1 alors qu’ils avaient le tir de la gagne entre les mains, les Spurs ont bien pris leur revanche en OBLITÉRANT les Wolves sur 48 minutes. Pure démonstration de basket de laquelle les Loups n’ont été que spectateurs. Ça fait 1-1 dans la série !

Dès les premières secondes de la rencontre le ton était donné. Énorme putback de Victor Wembanyama sur la tête de Rudy Gobert. Si vous cherchiez un résumé du match en une action, le voici :

Comment commencer un match, par Victor Wembanyama ! 😱pic.twitter.com/Txo6dafpZy

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De’Aaron Fox était également attendu après son Game 1 médiocre… 14 points au milieu du deuxième quart, voilà de quoi parfaitement répondre aux critiques, derrière des Spurs qui ont mis une intensité défensive monstre dès le début de la rencontre. Preuve en est, les Wolves n’étaient qu’à 35 points à la mi-temps, leur plus faible total de la saison !

San Antonio de l’autre côté creusait l’écart de manière exponentielle. +24 à la mi-temps, Julian Champagnie fera passer le tout au-dessus de la barre des 30 grâce à 3 paniers de loin consécutifs. La meute du Minnesota n’a JAMAIS vu le jour dans ce Game 2… le garbage time a duré tout le dernier quart !

Victor Wembanyama de loin !! 🎯

Les Spurs s’envolent. pic.twitter.com/GlspTPa6Tf

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Après son match historique en défense mais bien trop maladroit offensivement, Wemby a rééquilibré le tout cette nuit. 19 points, 15 rebonds, 2 passes et 2 contres pour l’Alien, mais c’est surtout le collectif des Spurs qui est à saluer pour sa performance globale.

De la pression défensive (22 pertes de balle provoquées), de l’adresse derrière l’arc et 7 joueurs à 10 points ou plus. Voilà tout ce dont les Texans avaient besoin pour se relancer dans la série !

WHAAAAT ???

MAIS C’EST QUOI CE SHOOT DINGUE DE DEVIN VASSELL ? 😱

Même @nicolas88batum est jaloux de la vitesse d’exécution ! 😭pic.twitter.com/QAMtxtTmgs

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Côté Wolves en revanche, ça grimace sévère. Anthony Edwards a galéré (5 sur 13 au tir et 4 pertes de balle) et est toujours sous restriction de minutes. Ayo Dosunmu qui a fait son retour cette nuit… est ressorti sur blessure après 10 minutes de jeu en raison de douleurs au talon. Ça fait beaucoup à gérer en plus de l’humiliation subie.

Il faudra une grosse réaction d’orgueil des Wolves au Game 3 pour laver cet affront à la maison. À voir si la meute sera au rendez-vous. 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi…. Match 3 IMMANQUABLE !