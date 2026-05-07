Les Knicks font le break (108-102) après un match long… très long

Game 2 particulièrement haché par un corps arbitral qui avait décidé de faire du sifflet l’attraction principale de la soirée. Mais au bout de ce très (très) long match, ce sont les Knicks qui ont fait la différence. La Big Apple n’est plus qu’à deux matchs d’une Finale de Conférence !

Privés de Joel Embiid, les Sixers ont pourtant très bien commencé ce Game 2. Une grosse réussite derrière l’arc (6 sur 9 dans le premier quart), un Paul George de gala avec 11 points en 4 minutes de jeu, parfaitement suppléé par un Kelly Oubre Jr. particulièrement adroit. Difficile d’imaginer meilleure entame pour la troupe de Philly.

11 points en 4 minutes pour PG !!! 👀pic.twitter.com/t0aV7NHfy6

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Alors quand en plus le secteur intérieur des Knicks se trouve dépeuplé après la troisième faute de Karl-Anthony Towns en tout début de deuxième quart-temps, rejoint par Ariel Hukporti et ses 4 fautes en 7 minutes de jeu, et que Tyrese Maxey chauffe très très sérieusement avec 14 pions en moins de 6 minutes dans le deuxième. Normalement les hommes de Nick Nurse devraient prendre le large non ?

Un point… Voilà l’avance que tenaient les Sixers à la mi-temps. New York était très loin de la perfection sur ces 24 premières minutes mais a toujours trouvé de quoi répondre grâce surtout à des attaques de transitions tranchantes au possible. Jalen Brunson et OG Anunoby ont maintenu les leurs en vie (respectivement 16 et 13 points).

Comment faire lever le Madison Square Garden ? 🔊pic.twitter.com/f4PJeK1oKZ

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Au retour des vestiaires, KAT a mis un énorme impact d’entrée avec 10 points en 5 minutes. Forçant le secteur intérieur des Sixers à se mettre à son tour en foul-trouble (4 fautes pour Drummond et 4 pour Bona à la moitié du troisième quart).

Mais cette fois c’était au tour de Philly de survivre contre vents et marées. Beaucoup de pertes de balle mais VJ Edgecombe rééquilibrait l’équation en attaque. 3 sur 3 au tir dont 2 sur 2 de loin pour le rookie de Pennsylvanie et 1 point d’avance pour Philadelphie à l’entame du dernier quart. Money Time !!!

Ce rookie est magnifique ! 🍯pic.twitter.com/d2aez1iOTr

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Au jeu de qui est le plus clutch, ce sont les Knicks qui ont été les plus forts. Le run de 9-0 orchestré en milieu de dernier quart a été le coup de trop pour des Sixers à court de répondant et particulièrement maladroit (21% au tir sur ce dernier quart). New York s’impose et mène désormais 2-0 dans la série !

On ne va pas se mentir, ce Game 2 a surtout été le théâtre d’une purge arbitrale avec 43 coups de sifflet au total. Rajoutez à ça les temps-morts incessants et autant vous dire que c’était compliqué de prendre son pied malgré le match serré sur le papier. Pas merci Tony Brothers !

Jalen Brunson est clutch ! 🔥pic.twitter.com/9KZbteynxu

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Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h du matin pour le Game 3 !