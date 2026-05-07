43 fautes sifflées entre Knicks et Sixers, une première dans un match de Playoffs depuis 1954 !

Si les Knicks sont bien sortis vainqueurs de ce Game 2 face aux Sixers, cette nuit a surtout été le théâtre d’une purge arbitrale sans nom orchestrée par Tony Brothers et ses camarades. 43 fautes sifflées sur une seule rencontre, une marque qui n’avait plus été atteinte pour un match de Playoffs depuis… 1954 !

Amateurs de panier-ballon, préservez vous des lignes qui suivent, ça va pas être beau. La planète basket a été frappée cette nuit par une avalanche de coups de sifflet ayant anéanti tout engouement pour un Game 2 entre Knicks et Sixers qui pourtant s’est décanté dans le money-time… Pas merci Tony Brothers !

Combien de possessions se sont terminées sans coup de sifflet ce soir ? pic.twitter.com/I7N012kKju

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

43 fautes sifflées ! 43 !!! Dont 36 sur les trois premiers quarts ! On vous laisse imaginer l’immondice que c’était à vivre en direct… mais au moins, ça a battu des records. Pour trouver autant de coups de sifflet dans un match de Playoffs, il faut remonter jusqu’en 1954 pour une rencontre entre les Celtics et les Syracuse Nationals… il y a plus de 70 ans !

Ce Game 2 entre Knicks et Sixers rentre dans l’histoire (par la petite porte).

43 fautes ont été sifflées par les arbitres, plus haut total en Playoffs depuis 1954.

C’était franchement horrible à regarder, la rencontre s’est terminée à 3h53 ! 😱 pic.twitter.com/7U9MIXYTfB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Plus de 2h50 de pure purge à cause de ça (et des INNOMBRABLES temps-morts du dernier quart). Le seul match de post-season « récent » ayant frôlé le record de cette nuit remonte à 2004 entre les Pistons et les New Jersey Nets. Et bah pitié qu’on ne voit plus de telles horreurs pendant au moins 20 ans !