Victor Wembanyama et les Spurs voulaient « se faire respecter »

Après la défaite du Game 1 à la maison, les Spurs ont sorti les crocs au Game 2 cette nuit pour atomiser les Wolves. Une réaction d’orgueil qui montre la capacité de San Antonio à répondre face à l’adversité, mais aussi à ne jamais se laisser intimider.

Le groupe actuel des Spurs n’ayant pas ou peu d’expérience en Playoffs, on pouvait légitimement se poser des questions sur la manière avec laquelle ils allaient aborder le Game 2 face aux Wolves : défaite à domicile au Game 1, la pression sur les épaules, une équipe beaucoup plus expérimentée en face, avec un vrai défi physique… bref c’était un gros challenge.

Ce challenge, les Spurs l’ont relevé en patron.

Non seulement Victor Wembanyama et ses copains ont pris les Wolves à la gorge d’entrée, mais ils ont surtout montré qu’eux non plus ne sont pas là pour rigoler :

Victor Wembanyama sur l’importance de se faire respecter en Playoffs (via @MaximeAubin1) :

« C’est très important. Sans forcément forcer notre nature, ça permet de découvrir des aspects de nous-mêmes qu’on n’a pas forcément expérimentés. On est une équipe jeune. Et il y a aussi… pic.twitter.com/GsmEJOwY2c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Cette agression, elle s’est traduite par une défense étouffante, par une attitude un peu plus méchante, et l’agressivité nécessaire pour calmer les Loups. Clairement, ces derniers n’étaient pas prêts à répondre à l’intensité proposée par les Spurs. Anthony Edwards l’a dit lui-même : « On a commencé le match trop relax. Et eux (Spurs) ont joué physique, avec plein d’énergie. Résultat ? On s’est fait laminer. »

Le sentiment d’urgence, il était à 100% du côté de San Antonio. Logique sachant que les Wolves avaient fait le boulot en prenant le Game 1, et que les Spurs devaient remporter le Game 2 pour éviter de se retrouver dans une situation impossible avant deux matchs à Minneapolis.

Néanmoins, à en croire Victor Wembanyama, les Spurs sont capables de reproduire de telles performances même sans être dos au mur.

« Je sais de quoi cette équipe est capable. Je ne suis pas surpris du tout. Pour être honnête, je m’attends à ce qu’on soit capables de répondre comme ça, moi et mes coéquipiers. On doit continuer à travailler pour pouvoir aborder les prochains matchs de la même manière. »

Ça promet pour la suite.

Stephon Castle sur la signification de la victoire des Spurs au Game 2 :

« Cela montre qu’on répond bien face à l’adversité. On n’a pas été abasourdis par la défaite du Game 1. On connaissait les causes de la défaite et comment y remédier. C’est ce qui nous a porté ce soir. » pic.twitter.com/Nm4LfKgEKy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Source déclarations : conférence de presse d’après-match

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