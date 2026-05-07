Les Spurs et le pari gagnant de la prise à deux en défense

Après une défaite au terme d’un match très serré lors du Game 1, les Spurs ont remporté cette nuit un Game 2 à sens unique. La conséquence d’une intensité physique bien mieux orientée que lors du premier match, avec notamment des prises à deux redoutables d’efficacité.

Victor Wembanyama a été le premier à reconnaître, en tant que leader d’équipe, que les Spurs et lui-même n’avaient pas été au niveau lors du Game 1 en termes de choix tactiques, avec des efforts parfois inutiles et loin d’être orientés vers les besoins réels du jeu du groupe texan.

Après avoir pu compter sur Gregg Popovich pour aider sur la séance de vidéo pour préparer le deuxième match, les hommes de Mitch Johnson ont proposé un basket bien plus agressif défensivement, avec un jeu de prise à deux en zone arrière qui a privé Anthony Edwards de la plupart de ses capacités en termes de distribution du jeu, mais aussi évidemment d’attaque du cercle.

Les Spurs ont beaucoup doublé Edwards au Game 2, et les Wolves ont pris l’eau face à leur agressivité.

« C’était fou. On n’a pas réussi à mettre suffisamment de tirs pour me débarrasser des prises à deux. Donc ils ont continué toute la soirée. » – Antpic.twitter.com/g2gDxp6vqX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Statistiquement, les prises à deux ont notamment permis d’aboutir à 22 pertes de balles des Wolves, avec 13 interceptions issues de 8 joueurs des Spurs différents. Si les points marqués suite à une perte de balle sont élevés (19 pour les Spurs), Minny en a inscrit 17. L’efficacité de cette prise à deux a donc été dans l’impossibilité pour les Loups de poser leur jeu offensif, à l’image d’un Anthony Edwards à 12 points et 5/13 au tir. De quoi satisfaire Stephon Castle, interrogé par Sam Owens du San Antonio Express News.

« Notre agressivité a été là où on voulait qu’elle soit. On a eu l’impression qu’ils avaient trop de marge dans leur jeu offensif. Je pense juste qu’avec les attaquants qu’ils ont, on ne peut pas autoriser ça. »

Nul doute pour autant que les Wolves trouveront une réponse lors du Game 3, peut-être en déchargeant totalement Anthony Edwards de la montée de balle et en organisant un jeu d’écran pour malmener les prises à deux. Mais la victoire est acquise pour les Spurs, qui peuvent voir la suite de la série avec plus de confiance et de sérénité.