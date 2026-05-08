Match tendu cette nuit entre les Lakers et le Thunder. Oklahoma City a fini par s’imposer logiquement mais non sans controverse : J.J. Redick, Austin Reaves et d’autres membres de Los Angeles ont pointé du doigt l’arbitrage.

Scène assez surréaliste au buzzer final cette nuit : les Lakers ont interpellé les arbitres avant de retourner aux vestiaires.

L’ensemble des joueurs des Lakers ont interpellé les arbitres à la fin du Game 2 face à OKC 😳 pic.twitter.com/mnJaHElfPt

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Une scène qui symbolise toute la frustration accumulée par les Lakers durant la rencontre, et qui a ensuite été exprimée en conférence de presse d’après-match.

J.J. Redick

Sur l’impact physique du Thunder :

« Ils ont quelques joueurs qui commettent des fautes à chaque action, comme toutes les bonnes défenses. SGA reçoit une faute pour un contact léger lors d’un drive. Il y a eu un passage où, pendant quatre actions d’affilée, nos joueurs se sont fait rentrer dedans. Ils (OKC) sont déjà assez difficiles à affronter. Il faut juste siffler quand ils font des fautes, et ils en font. »

Je suis pas sûr mais je pense que Redick fait référence à cette action de SGA :pic.twitter.com/ntc9FiPc3D https://t.co/jS7PrbHQWV

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JJ Redick is WILDING on these refs 😂😂 pic.twitter.com/xh6KpW4KPw

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Sur LeBron James :

« J’ai jamais vu une star recevoir aussi peu de coups de sifflet que LeBron. Les petits gabarits, ils peuvent en rajouter et obtiennent généralement plus de fautes. Et pour les joueurs plus costauds, comme LeBron, c’est difficile. Il s’est encore fait malmener ce soir. Ce n’est pas nouveau, ça ne concerne pas que cette équipe ni cette série. On lui fait souvent des fautes, mais ça ne se traduit pas par des sanctions. C’est le joueur que j’ai vu se faire frapper le plus souvent à la tête lors de ses drives, et ça n’est que rarement sanctionné. »

JJ Redick a notamment fait référence à cette action :pic.twitter.com/7rwZhBOvqZ https://t.co/ba946vLqb9

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LeBron made a shot and the refs decided not to count it…

Wait for JJ Redick’s reaction 😭💀 pic.twitter.com/vxdWZVgq1p

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Nah man the NBA gotta do something. This is INSANE.

The OKC Thunder really the greatest collection of floppers EVER ASSEMBLED 😭😭 pic.twitter.com/SF1c9i3IKg

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Interrogé sur les propos de son coach, LeBron James a préféré ne pas en rajouter : « On est menés 2-0 » a simplement déclaré le King, visiblement dégoûté.

Austin Reaves

Austin Reaves est probablement le joueur des Lakers qui a le plus exprimé sa frustration cette nuit. Et si l’on en croit ses propos, il a une bonne raison :

« Lors du jump-ball, je voulais me placer de l’autre côté parce qu’il y avait un de leurs joueurs là-bas ; j’essayais juste de garder l’avantage. Et il s’est retourné et m’a crié dessus. J’ai trouvé ça irrespectueux. En fin de compte, on est des adultes. Et je trouvais pas qu’il avait besoin de me crier dessus comme ça. Je lui ai dit. Je ne lui ai pas manqué de respect. Je lui ai dit que si j’avais fait ça en premier, j’aurais pris une faute technique. »

pic.twitter.com/hGSGizZp4r https://t.co/4dDTFdmpZF

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Wow Austin Reaves était FURAX par rapport à l’arbitrage cette nuit 🤬🤬🤬pic.twitter.com/Aa4cPicKrm

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Sans aller jusqu’à dire que les arbitres étaient la raison de leur défaite, les Lakers ont tout de même quitté la salle du Thunder avec l’impression de s’être fait un peu enfler (les chiffres : +5 aux lancers-francs pour OKC, +5 fautes contre les Lakers).

Oklahoma City, avec sa défense très physique qui met une énorme intensité de la première à la dernière minute, est l’une des équipes les plus difficiles à arbitrer en NBA, car les officiels peuvent difficilement sanctionner tous les contacts sans que le match ne se transforme en purge. Le champion en titre le sait et en joue beaucoup. De quoi provoquer une certaine frustration chez les adversaires, surtout quand Shai Gilgeous-Alexander reçoit des coups de sifflet parfois contestables de l’autre côté du terrain.

Néanmoins, dans ce Game 2, on tient à rappeler que SGA était en foul trouble avec une quatrième faute sifflée à son encontre dès le début de la deuxième mi-temps (dont une faute flagrante). C’est exactement à partir de ce moment-là que les Lakers ont déraillé (20 ballons perdus…), perdant cinq points d’avance pour se retrouver à -13 avec SGA sur le banc…