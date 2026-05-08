Les Lakers ont compté jusqu’à 5 points d’avance dans un 3e quart-temps sans SGA (sur le banc avec 4 fautes), mais l’effectif du Thunder est juste trop puissant. Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell et Jared McCain finissent tous à 18 points ou plus… et le Thunder enchaîne ! Mais qui peut arrêter cette équipe ?

THUNDER WIN, 125-107 ! ⚡️

Match d’abord particulièrement haché par les refs, mais avec des Lakers tenaces qui n’ont rien cédé et réalisé une jolie première mi-temps.

En difficulté avec les fautes, SGA a laissé la gonfle à Chet Holmgren et surtout Ajay Mitchell, qui signe un… pic.twitter.com/69dUcb6Wb4

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Le film du match

Première mi-temps poussive du Thunder couplée à des Lakers en réussite au tir, combatifs en défense et les Lakers mènent d’un point à la pause (58-57). C’est déjà un premier exploit pour Los Angeles qui, malgré la défaite dans le Game 1, réussit un début de série sérieux avec un Thunder embêté par ces Lakers.

Cerise sur le gâteau en début de troisième quart : SGA se retrouve à 4 fautes avec 10 minutes à jouer dans le quart-temps. Le MVP en titre s’en va donc s’asseoir très tôt dans le match et cela permet à L.A. d’y croire. Et puis, histoire que les planètes s’alignent enfin côté Angelinos, Austin Reaves retrouve enfin son niveau avec 31 points à 10/16 au shoot.

Mais malgré un Thunder sans SGA, les Lakers démarrent le quatrième quart avec 13 points de retard… Jared McCain, à l’instar du Game 1, prend feu sur une séquence qui remet OKC en marche ! Dans le même temps les Lakers s’emmêlent les pinceaux, créent moins, se fatiguent et voient le match leur échapper…

L’accélération des joueurs de l’Oklahoma, dans le sillage du trio Chet Holmgren (22 points), SGA (22 points), Ajay Mitchell (20 points), aura été fatale… on sent que l’effectif d’OKC est juste plus complet et plus compétitif. L’espoir du miracle est possible pour L.A. mais le miracle en lui-même paraît encore plus impossible qu’il ne l’était déjà…

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Victoire finale 125-107 du Thunder dans un scénario quasi identique au Game 1… les Lakers s’accrochent, y croit, puis lâchent tout !

La stat du match : 300

À chaque fois que LeBron James pose un pied sur un parquet, un record est battu, une barre historique est passée ou les lois de la nature humaine sont repoussées… ou les trois à la fois ! Et bien cette nuit, LBJ (23 points, 6 passes, 3 interceptions) a disputé son 300e match de carrière en Playoffs… normal ! Il est évidemment le premier et donc le seul joueur à atteindre cette barre. 9 autres joueurs ont passés la barre des 200 matchs en Playoffs (Derek Fischer est deuxième du classement avec « seulement » 259 matchs).

À titre de comparaison, Tim Duncan en a joué 251, Kobe Bryant en a joué 220, MJ 179… Et si l’on parle de joueur en activité : James Harden en a joué 183, KD 171 et Stephen Curry 155 (à peine la moitié du total de LeBron…) ! Bref, on pourrait continuer toute la nuit… tout ça pour dire que le King est intouchable.

PLAYOFF GAME NUMBER 300 FOR LEBRON 👑

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Le highlight du match

C’est peut-être l’image de la soirée…

L’ensemble des joueurs des Lakers ont interpellé les arbitres à la fin du Game 2 face à OKC 😳 pic.twitter.com/mnJaHElfPt

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Les Lakers y ont cru mais doivent s’incliner. Le Thunder n’a pas brillé mais a assuré. En soit, rien n’a changé si ce n’est qu’Austin Reaves est revenu et qu’OKC a définitivement réponse à tout… courage aux fans des Lakers et des deux autres franchises qui croiseront la route du Thunder ! 6 matchs, 6 victoires dans cette post-season… en route vers la passe de 8 ? Première réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour le Game 3 !