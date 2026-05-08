Le transfert de James Harden à Cleveland : peut-on déjà parler de désastre ?

Arrivé à Cleveland à la trade deadline de février, James Harden était censé aider les Cavaliers à franchir un cap en Playoffs dans le but d’atteindre les Finales NBA. Aujourd’hui, le Barbu est l’une des principales raisons de la faillite des Cavs. De quoi se poser la question suivante : ce transfert était-il une grosse erreur ?

Quand Harden a été transféré dans l’Ohio il y a quelques mois, il y avait des raisons d’y croire. Et les premiers résultats en saison régulière allaient en ce sens : le Barbu avait donné un coup de boost à l’attaque de Cleveland, maximisant notamment l’apport de Jarrett Allen, et les Cavs commençaient à trouver un vrai rythme de croisière en enchaînant les victoires.

Mais dans le même temps, il y avait aussi des raisons d’être perplexe. Perplexe à cause de l’historique pas toujours très glorieux d’Harden en Playoffs, ainsi que l’âge de ce dernier (36 ans).

Nous sommes aujourd’hui le 8 mai 2026, et le scénario catastrophe est en train de se produire pour les fans de Cleveland.

Les Cavaliers ont sacrifié Darius Garland (10 ans de moins) à la deadline pour récupérer James Harden.

L’objectif était clair : jouer le titre tout de suite en misant sur l’expérience, la durabilité et le talent de playmaker d’Harden.

Ses stats sur la série face aux Pistons :…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026

Les Cavaliers sont menés 2-0 par les Pistons en demi-finale de conférence et James Harden symbolise les énormes difficultés offensives de Cleveland dans cette série : machine à turnovers, incapable de faire les mêmes différences qu’avant, maladresse au tir, absent dans les moments importants et constamment visé en défense.

Alors certes, tout cela ne fait pas d’Harden le seul responsable de la déroute de Cleveland : le coach Kenny Atkinson mérite clairement son lot de critiques au vu de la pauvreté offensive des Cavs depuis le début des Playoffs, et il en prend d’ailleurs la responsabilité. Harden n’est pas non plus responsable du manque cruel d’impact d’Evan Mobley (1 rebond hier…), ou de la softitude globale qui caractérise cette équipe de Cleveland depuis plusieurs années maintenant. Et puis n’oublions pas que les Pistons sont l’une des trois meilleures équipes défensives de la NBA.

Par contre, au vu de ce que propose actuellement le Barbu, son transfert de février dernier ressemble de plus en plus à un désastre.

J’imagine juste.

James Harden arrive à Cleveland, la sauce ne prend pas, fin de saison très rapide en Playoffs.

Il se barre en tant que free agent, et t’as Donovan Mitchell pas content du tout.

C’est tellement risqué.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Pour récupérer Harden, les Cavs ont sacrifié Darius Garland (et un second choix de draft), l’un des visages du renouveau de Cleveland après l’ère LeBron James. Garland a aussi et surtout dix ans de moins que le Barbu. Les Cavaliers ont décidé de jouer à fond la stratégie du court terme, et avec ça il y a forcément la pression du résultat.

On n’est pas là pour dire que Cleveland serait aujourd’hui en position de battre Detroit avec Garland plutôt qu’Harden, sachant que Darius a été transféré avant tout pour son incapacité à éviter les blessures. Mais ça pique beaucoup plus d’être mené 2-0 quand une partie de l’avenir a été sacrifié. James Harden était censé être le difference-maker, le gars expérimenté qui montre la voie, qui trouve les solutions offensives dans des matchs accrochés de Playoffs. Tout ça pour permettre aux Cavs de remporter la Conférence Est.

Aujourd’hui, il coule avec l’ensemble du navire, tandis que Garland – double All-Star en 2022 et 2025 – semblait avoir retrouvé des jambes chez les Clippers en fin de saison régulière.

« James Harden est devenu un point faible. Il a terminé avec quatre pertes de balle, à 3/13 au tir, il a fini à -11. Sa performance était pathétique, et il est l’une des plus grandes raisons qui expliquent pourquoi on est menés 0-2. » – Chris Oldach, ESPN Cleveland, après la défaite du Game 2

La série face à Detroit n’est évidemment pas terminée et les Cavaliers continuent d’y croire, eux qui vont retrouver leur salle où ils sont invaincus sur ces Playoffs. Donovan Mitchell et le reste de l’équipe veulent aussi croire en la capacité d’Harden de rebondir. Mais vu d’un œil extérieur, difficile de ne pas se projeter sur les conséquences potentielles d’une nouvelle élimination prématurée.

Pour rappel, James Harden possède une player option à 42 millions de dollars sur la saison prochaine, qui est aujourd’hui garantie à seulement 13 millions avant d’être totalement garantie à partir de cet été. On rappelle que le Barbu a voulu quitter Los Angeles car les Clippers ne souhaitaient pas lui offrir la prolongation de contrat qu’il espérait. Mais les Cavs vont-ils être enclins à mettre un paquet de dollars sur Harden au vu de ce qu’il montre aujourd’hui en Playoffs ?

Il y a encore trois semaines, des rumeurs laissaient entendre qu’un deal de deux ans et 75 millions de dollars pourrait être signé entre les deux parties. Peut-être que c’était même une promesse au moment de l’échange Garland – Harden en février. On a hâte de voir comment cette situation va évoluer en cas d’élimination de Cleveland, surtout au vu des finances des Cavaliers (212 millions de dollars, au-dessus du second apron). Théoriquement, James Harden peut être agent libre. C’est donc un dossier qui peut devenir brûlant.

Dossier d’autant plus brûlant que dans le même temps, Donovan Mitchell va potentiellement entrer dans sa dernière année de contrat (player option en 2027-28) et lui aussi sera éligible à une extension. Va-t-il la signer ou pas ? Si la réponse est non, les rumeurs de transfert vont tout de suite animer la planète NBA.

En marge de tout ça et en parlant de rumeurs, une élimination prématurée des Cavs pourrait aussi pousser ces derniers à faire all-in sur Giannis Antetokounmpo, en sacrifiant potentiellement Evan Mobley et des choix de premier tour de draft.

Et qui sait quel sera l’avenir de Kenny Atkinson sur le banc…

Alors oui, James Harden a 36 ans.

Oui, il s’est fracturé un pouce il y a quelques semaines.

Oui, il est clairement pas aidé par Kenny Atkinson tandis qu’Evan Mobley est porté disparu.

Et oui, en face la défense des Pistons c’est du solide.

Mais tu peux pas proposer un niveau… pic.twitter.com/qOQoBPqNmy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2026

Vous l’avez compris, le transfert de James Harden en février était un gros pari, dans le sens où il a accéléré sensiblement la timeline des Cavs dans leur quête des Finales NBA.

Vu comment ça se présente, ça ressemble de plus en plus à un pari perdant…