James Harden aux Cavaliers : pourquoi ça va marcher ?

Après le transfert de cette nuit entre les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers, beaucoup de gens se sont interrogés sur les raisons du transfert côté Ohio. Mais James Harden réalise un début de saison exceptionnel et il existe un chemin où ce risque pris par Kobe Altman fonctionne. Voici le scénario rêvé par la Rocket Arena !

Pour être clair d’entrée, en 2026, James Harden est probablement toujours un meilleur joueur que Darius Garland. D’accord, le meneur de jeu de 26 ans était, encore l’année dernière, All-Star et capable de faire tourner l’une des meilleures attaques de l’histoire de la Ligue, mais son irrégularité et ses absences physiques en font un joueur moins fiable que le barbu.

Le MVP 2018 est sans doute moins bon off-ball, mais son plafond individuel est plus élevé. 41 points face aux Mavericks, 55 face aux Hornets… ses coups de chaud font toujours partie des plus impressionnants de la Grande Ligue. Il peut prendre un match en main et le faire gagner à son équipe beaucoup plus régulièrement que son prédécesseur. Et malgré ce que les mauvaises langues peuvent affirmer, il est également capable de le faire en Playoffs, même si ça a tendance à se compliquer dans les matchs décisifs.

JAMES HARDEN TODAY:

55 POINTS

7 ASSISTS

17/26 FG

10/16 3PT

11/14 FT pic.twitter.com/MqMOPaNjZP

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 22, 2025

Le joueur préféré de Nabil Djellit est aussi, certainement, un légèrement meilleur passeur, du moins, plus consistant, ce qui fera beaucoup de bien à l’organisation des munition dans l’attaque des Cavaliers, parfois floue ces derniers mois.

Il sait, désormais, se placer en lieutenant d’une franchise et laissera les clés à Donovan Mitchell tout en occupant l’attention des défenses comme peu de monde à Cleveland avant lui. 36 ans ou pas, on ne laisse pas James Harden seul dans un coin. Et si un élément bloquait depuis des années dans l’attaque des Cavaliers, c’est le développement d’Evan Mobley et Jarrett Allen ainsi que leur complémentarité de ce côté du terrain. Or, il n’y a pas cinq joueurs dans l’histoire meilleur que le Barbu pour faire briller ses intérieurs. Les deux stars de la raquette pourraient devenir encore plus dominantes

HISTORIC NIGHT FOR JARRETT ALLEN 🚨

💪 40 PTS (career-high)

💪 17 REB

💪 5 AST

💪 2 STL

💪 4 BLK

💪 29:30 of playing time

The FIRST player in NBA history with 40/15/5 in under 30 minutes!!! pic.twitter.com/oTaaj2ubt4

— NBA (@NBA) February 2, 2026

Il n’y a pas de secret, ce projet est extrêmement court-termiste, mais tout comme l’est la NBA. Qui sait si sans ce transfert, et après un nouvel échec, Donovan Mitchell n’aurait pas mis la pression avec des envies de départ à un an de la fin de son contrat ? Darius Garland aurait peut-être vu sa cote chuter encore davantage et aurait été transféré contre moins bien cet été. Quid d’Evan Mobley ? La Conférence Est n’a jamais été aussi ouverte et il faut en profiter. Beaucoup d’équipes considèrent qu’elles sont à une décision de rejoindre les Finales NBA, et en ramenant James Harden, les Cavaliers ont sans doute augmenté leurs chances d’atteindre ce niveau de compétition.

Désormais, il y a deux questions très sympathiques à se poser côté Cleveland. Qui a un meilleur back-court en NBA ? Les Knicks et les Lakers peuvent discuter, mais personne ne peut l’affirmer. Et si le développement de Mobley et Allen, sous la gouverne de l’ancienne star des Rockets, continue et se passe bien, qui, dans la Conférence Est, aura un meilleur secteur intérieur ? Les Bucks (pour le moment) et peut-être les Pistons… c’est tout. Les Cavs peuvent viser haut.

How far can this Cavs team go? 🤔 pic.twitter.com/gcdQ0rl5NX

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2026

James Harden a une player option sur l’année prochaine et si l’adaptation se passe bien, Cleveland aura au moins deux opportunités pour viser les Finales NBA. Des rumeurs parlent d’un retour de LeBron James la saison prochaine voire d’un transfert pour Giannis Antetokounmpo, avant la Trade Deadline ou cet été. Alors si l’ajout du meneur de jeu dans l’effectif actuel fait déjà monter le plafond de la franchise, si l’équipe venait à se redessiner pour tenter d’aller chercher un dernier titre avec les anciennes stars, sa présence ferait d’autant plus de sens.

On en reparlera dans un second temps, cette arrivée est très risquée et amène plus de questions que de réponses aux problèmes des Cavaliers, surtout à l’avenir. Mais comme tout risque, il peut payer et l’histoire serait belle de voir un James Harden assagi et peut-être encore plus propre qu’avant réussir à conduire sa nouvelle équipe, pleine de potentiel jusqu’à une série pour le titre.