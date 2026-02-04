James Harden aux Cavaliers : pourquoi ça ne va pas marcher ?

Après le transfert de cette nuit entre les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers, beaucoup de gens se sont interrogés sur les raisons du transfert côté Ohio. Si James Harden a une chance de faire retourner les vestes, les scénarios les plus probables pointent peut-être vers un petit désastre. Voici le scénario cauchemardé par la Rocket Arena !

D’accord, individuellement, James Harden est sûrement toujours un meilleur joueur que Darius Garland. Mais est-il un meilleur joueur d’équipe ? La question se pose et fait grincer des dents. Le MVP 2018 l’affirme lui-même, il est un système. Et un système avec Darius Garland, les Cavaliers en avaient un l’année dernière qui avait mené à l’une des meilleures attaques de l’histoire de la NBA.

Comment va réagir Donovan Mitchell à cette arrivée ? L’arrière risque de toucher un petit peu moins de ballons, d’être davantage dans un rôle de spectateur. À un an et demi de la fin de son contrat (il dispose d’une Player Option pour la saison 2027-28), frustrer son franchise-player est dangereux.

J’imagine juste.

James Harden arrive à Cleveland, la sauce ne prend pas, fin de saison très rapide en Playoffs.

Il se barre en tant que free agent, et t’as Donovan Mitchell pas content du tout.

C’est tellement risqué.

Et c’est très loin d’être la seule question qui se pose pour l’avenir. Un joueur de 26 ans a été transféré pour un autre de 10 ans son ainé. Le projet est court-termiste et l’objectif simple, gagner un titre dans les deux ans. Mais aujourd’hui et après plus de 15 ans de carrière, James Harden n’a encore jamais montré qu’il était capable de mener une équipe jusqu’au titre. Pourquoi cela fonctionnerait-il alors que son prime semble derrière lui ?

Les mêmes limitations existent encore. Le Barbu n’est pas un bon défenseur, ce dont les Cavaliers ont pourtant grandement besoin sur les postes extérieurs. Il ne fédère pas toujours ses groupes et est tout à fait capable de redemander un transfert dans un an si le montant de la prolongation envisagée n’est pas assez élevé pour lui. Surtout, en Playoffs, même s’il est capable de bonnes performances, il a régulièrement montré ses limites dans les matchs décisifs. Alors il parait compliqué d’imaginer qu’il puisse être celui qui fait passer ce step à sa nouvelle équipe.

James Harden’s last three Game 7s:

7 PTS, 2-8 FG — L vs. DEN (tonight)

9 PTS, 3-11 FG — L vs. BOS (’23)

22 PTS, 5-17 FG — L vs. MIL (’21)

Alors projetons-nous dans le scénario le plus probable. Si les Cavaliers n’arrivent pas à décrocher le titre cette année, ils disputeront une campagne 2026-27 sous haute tension. James Harden et Donovan Mitchell en fin de contrat, peut-être la dernière saison de LeBron James ? Les objectifs individuels risquent de diverger et la franchise de l’Ohio pourrait très bien se retrouver dépouillée et sans aucune promesse d’avenir dans 18 mois. Là où un Darius Garland aurait sans doute souhaité rester beaucoup, beaucoup plus longtemps.

Cette arrivée de James Harden est un risque, mais ces dernières années en NBA, aucun risque de cet envergure n’a fini par payer. Les Cavaliers semblent avoir condamné leur avenir pour augmenter, relativement légèrement, leur plafond sur un an ou deux, mais sans avoir corrigé les éléments qui devraient, selon toute vraisemblance, les empêcher d’aller chercher un titre. Alors rendez-vous, peut-être, dans 18 mois avec un James Harden qui sera parti et un Donovan Mitchell mécontent qui lui emboitera le pas, le tout contre des assets bien moindre que ceux qu’ils possédaient encore hier.