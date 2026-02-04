Depuis hier soir, Draymond Green est officiellement rendu disponible par les Golden State Warriors en cas de transfert pour Giannis Antetokounmpo. Il le sait et a déjà tenu un discours teinté de nostalgie, cette nuit, en conférence de presse.

En plus de 13 ans aux Golden State Warriors, jamais ou presque Draymond Green ne s’était retrouvé dans les rumeurs de transfert. Mais la disponibilité d’un joueur comme Giannis Antetokounmpo est parfois le genre d’événements qui n’arrive que tous les 13 ans.

La franchise de la Baie d’Oakland l’a bien compris et est prête à « sacrifier » celui qui est l’âme de l’équipe depuis plus d’une décennie. En conférence de presse cette nuit l’ailier-fort a eu une réaction très digne en affichant sa compréhension et sa reconnaissance plus que sa crainte ou son anxiété :

« Ça fait 13,5 ans que je suis ici. C’est probablement plus longtemps que 98% des joueurs NBA dans leurs franchises. Je ne sais pas si ça va se terminer à 13,5 ans, mais si c’est le cas, quelle putain d’aventure on a vécu. Je prendrai l’amende pour ce juron, mais quelle putain d’aventure on a vécu. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Draymond Green a peut-être déjà joué son dernier match sous les couleurs des Warriors. 6 points, 7 rebonds et une défaite face aux Philadelphia Sixers, mais l’essentiel est ailleurs.

L’essentiel, ce sont les quatre bagues de champions et les souvenir qui resteront. Qu’il parte aujourd’hui ou qu’il y reste toute sa vie, le Défenseur de l’Année 2017 est une légende de Golden State et ça, même Giannis Antetokounmpo ne pourra pas lui enlever.