All-Star Weekend 2026 : Kon Knueppel participera au concours à 3-points

On connaît le premier participant au concours à 3-points de ce All-Star Weekend 2026 à Los Angeles et c’est un rookie. Kon Knueppel tentera de ramener le titre à Charlotte en mettant le feu aux arceaux de l’Intuit Dome.

Kon Knueppel est un des rookies les plus adroits de l’histoire de la NBA. Depuis le début de saison, il tourne à 42,5% de réussite derrière la ligne à 3-points en en prenant près de 8 par matchs. Avec 166 tirs primés, il devance largement toute sa cuvée de Draft, le deuxième étant Egor Demin et ses 107 réussites. Le joueur des Hornets semble même bien parti pour battre le record All-Time détenu par Keegan Murray avec 206 ficelles.

Des statistiques exceptionnelles qui ont attiré le regard des organisateurs du All-Star Weekend. L’arrière de Charlotte sera déjà sur place pour disputer le Rising Star Challenge et a accepté une invitation pour le concours à 3-points. L’information a été révélée par Chris Haynes.

Oh ! Kon Knueppel sera au concours à 3-points du All Star Game ! https://t.co/XZwQaFExv5

Kon Knueppel a vécu une belle soirée puisqu’il a également remporté le titre de Rookie du mois dans la Conférence Est, sa troisième récompense consécutive.

Le 14 février prochain, certains célébreront l’amour. L’ancien de Duke le fera également, à sa façon en embrassant les cercles de l’Intuit Dome et en essayant de serrer près de lui le trophée de vainqueur.

