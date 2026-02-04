Pourquoi les Cavaliers ont-ils abandonné Darius Garland ?

Dans le gros transfert de la nuit, les Cavaliers ont décidé de couper les ponts avec Darius Garland pour récupérer James Harden. Une décision brutale qui méritait bien quelques explications.

Il fut un temps où Darius Garland symbolisait le renouveau des Cavaliers post-LeBron. Il fut un temps où Garland était l’un des joueurs préférés de Stephen Curry himself, qui voyait en lui une future star. Il fut un temps aussi, pas très lointain (2025), où Darius décrochait une deuxième sélection All-Star en étant l’un des moteurs de la troisième meilleure attaque de l’histoire NBA.

Nous sommes aujourd’hui le 4 février 2026, et Darius Garland vient de se faire transférer contre James Harden (avec en plus un second tour de draft), qui a dix ans de plus que lui (36) et qui vient de quitter les Clippers pour un désaccord sur une future prolongation de contrat.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Pour les Cavaliers, c’est donc vraiment win now…

Tu viens de lâcher Darius Garland, un joueur qui incarnait l’âme de la franchise, son renouveau post-ère LeBron.

Les prochains jours/semaines vont être durs à encaisser, surtout quand DG enfilera pour la première fois un autre… pic.twitter.com/0DOnh7Db1Y

La santé

Darius Garland n’a pas joué depuis mi-janvier et ne possède que 26 matchs au compteur cette saison. La faute principalement à une blessure au gros orteil (gauche puis droite, opération en juin), qui continue de le limiter très sérieusement depuis les derniers Playoffs. Clairement, Garland n’a pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien la saison dernière et cela se ressent dans l’attaque collective de Cleveland, portée à bout de bras par Donovan Mitchell cette année.

C’est un peu triste à dire, mais James Harden – 36 ans et auteur d’une saison calibre All-Star – est aujourd’hui un joueur avec une meilleure durabilité que Garland (26 ans), qui commence à se faire une réputation de joueur « injury prone ». Les Cavaliers, ultra agressifs sur le marché des transferts pour pouvoir jouer le titre cette année, ne croyaient visiblement plus en la capacité de Darius à redevenir lui-même. Ou du moins, Cleveland n’a pas eu la patience d’attendre.

Au milieu de tout ça, le contrat de Darius Garland (encore deux années après celle-là, pour 86 millions de dollars au total) a également poussé la franchise de l’Ohio – plus grosse masse salariale NBA – à définitivement couper les ponts.

Le plafond en Playoffs

Que ce soit à cause des blessures ou parce que les projecteurs tapaient un peu trop fort, Darius Garland était l’un des symboles des performances décevantes de Cleveland en Playoffs.

Au cours des trois dernières saisons, les Cavs n’ont gagné que deux séries de Playoffs sans jamais atteindre les Finales de Conférence. Garland a joué 22 matchs pour des stats de 17,3 points et 5,5 passes à 43% au tir et seulement 34% à 3-points. Une production bien en dessous de celle en saison régulière, marquée par de gros trous d’air dans certains matchs importants.

Petit gabarit d’1m85 et 87 kilos, Garland a souvent souffert contre l’impact physique accru en Playoffs, tout en étant logiquement visé en défense où il représente clairement un point faible. Petite stat qui fait mal : Garland était le pire joueur des Cavs à l’efficacité défensive cette saison (119,2 points encaissés par 100 possessions quand il est sur le terrain, selon StatMuse). Des difficultés des deux côtés du terrain qui ont impacté sa confiance et rendu les Cavaliers vulnérables. De quoi donner l’impression d’un plafond qu’on ne peut pas exploser.

Le facteur Donovan Mitchell

Au milieu de la saison décevante des Cavaliers, Donovan Mitchell s’est imposé comme le numéro 1 indiscutable de l’équipe. Sauf que Mitchell, il peut potentiellement devenir agent libre dès 2027 et ça, cela pousse les Cavaliers à agir vite et drastiquement. L’échange Darius Garland – James Harden est symbolique de ce sentiment d’urgence.

Les Cavs ont fait ce transfert car ils estiment qu’ils ont une meilleure chance d’être contender sur le très court terme avec Harden, plutôt qu’avec Garland. Et donc de convaincre Donovan Mitchell de rester dans l’Ohio.

Ce trade remet aussi en lumière les doutes concernant le fit entre Garland et Mitchell. Certains bruits de couloir laissent entendre que Darius n’était pas toujours enchanté à l’idée de jouer avec un guard ball-dominant comme Spida, même si c’est à prendre avec des pincettes sachant que les deux ont très bien réussi à cohabiter en attaque la saison dernière. De toute manière, c’est surtout sur le plan défensif que le duo montrait ses limites. L’arrivée d’un arrière comme Keon Ellis (avec Dennis Schroder) il y a quelques jours va d’ailleurs dans ce sens.

Darius Garland gets a fresh start out west with the fast-rising Clippers 📈 pic.twitter.com/NYV743jvjr

Désormais aux Clippers, Darius Garland voudra laisser ses blessures derrière lui et profiter de ce nouveau départ pour prouver qu’il peut redevenir un meneur All-Star en NBA. Un joli challenge, peut-être celui qui lui fallait.