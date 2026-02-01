NBA Trade Deadline : Dennis Schroder et Keon Ellis à Cleveland contre De’Andre Hunter

Ça y est, le premier transfert de cette semaine de Trade Deadline est arrivé, les dominos peuvent commencer à tomber. Dennis Schroder et Keon Ellis quittent les Kings pour les Cavaliers contre De’Andre Hunter. Les Bulls jouent les entremetteurs en récupérant Dario Saric.

De’Andre Hunter n’était pas loin de remporter le trophée de 6e Homme de l’Année la saison passée, mais en 2025-26, ses pourcentages ont chuté et son implication défensive également. Les fans des Cleveland Cavaliers commençaient à se frustrer et la franchise a fait le choix de s’en séparer.

Pour viser les Finales NBA à l’Est, la franchise de l’Ohio a été chercher Dennis Schroder, un vétéran du poste 1, et un défenseur acharné, qui était dans le viseur de nombreuses équipes, Keon Ellis. Un transfert annoncé par Shams Charania.

🚨 TRANSFERT COMPLET ENTRE CAVS, KINGS ET BULLS :

🔹 Dennis Schroder et Keon Ellis envoyés à Cleveland

🔹 De’Andre Hunter envoyé à Sacramento

🔹 Dario Saric et 2 second tours de Draft envoyés à Chicago pic.twitter.com/rWYKdhov0P

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2026

Miracle, les Bulls ont réussi à se greffer à l’affaire en récupérant Dario Saric et deux second tours de Draft.

Du renfort immédiat à Cleveland, notamment sur les postes arrières qui manquaient de profondeur, une opportunité de se relancer à Sacramento pour un joueur qui a déjà prouvé être capable de bien mieux et même de l’espoir à Chicago…. Ce premier transfert en appelle d’autres.

Source texte : Shams Charania