Dennis Schroder encore transféré : le Tour du monde en 80 franchises

Dennis Schroder a été transféré cette nuit aux Cleveland Cavaliers en compagnie de Keon Ellis contre De’Andre Hunter. Il rejoint la douzième franchise de sa carrière et n’est plus qu’à une équipe du record all-time détenu par Ish Smith.

En FIBA, Dennis Schroder est une des plus grandes légendes de l’histoire du basket-ball. En NBA, Dennis Schroder est un des meilleurs pigeons voyageurs de toute la Ligue. Le meneur de jeu n’a trouvé de la stabilité qu’à Atlanta en début de carrière et fait désormais ses valises plus régulièrement qu’un influenceur voyage sur Instagram.

L’Allemand avait pris la décision de signer aux Sacramento Kings cet été et a été transféré, moins de 6 mois plus tard vers les Cleveland Cavaliers. Dans l’Ohio, il jouera pour la 12e franchise de sa carrière, le record historique étant de 13…

Dennis Schroder continue son tour du monde de la NBA ! ✈️

Drafté à Atlanta

Transféré à OKC, puis aux Lakers

Signe à Boston

Transféré aux Rockets

Retourne aux Lakers

Signe chez les Raptors

Transféré aux Nets, puis aux Warriors, puis aux Pistons

Signe aux Kings, transféré aux Cavs pic.twitter.com/yHXxXkdbdb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2026

Dennis Schroder n’a que 32 ans et il lui reste encore deux saisons et demi sur son contrat. Il a donc encore largement le temps d’être l’objet d’un nouveau transfert et de rejoindre Ish Smith tout en haut dans la liste des meilleurs agents immobiliers de l’histoire de la NBA.

Cette saison, le meneur de jeu tourne à 12,8 points et 5,3 passes de moyenne, mais ses pourcentages laissent grandement à désirer (40% au tir et 34% de loin). Pas suffisant pour convaincre les dirigeants des Kings, mais à Cleveland, s’il venait à retrouver de l’efficacité, il pourrait faire une grande différence en sortant du banc derrière Darius Garland à la place d’un Lonzo Ball en galère…

Source texte : Shams Charania